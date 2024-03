Kuriozalne słowa abpa Jędraszewskiego. Ostrzega przed "holokaustem nienarodzonych"

Abp Marek Jędraszewski nie przestaje zaskakiwać. Tym razem – dodajmy, że nie po raz pierwszy – swój oskarżycielski palec wycelował w kobiety, a właściwie w rządzących, którzy w imię wolności tych pierwszych, usiłują "zafundować narodowi kolejny holokaust nienarodzonych".

Abp Marek Jędraszewski kolejny raz sięga po temat aborcji. Fot. Artur Barbarowski/East News

Kalwaria Zebrzydowska. To tam do pielgrzymów w Wielki Piątek zwrócił się metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

– Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. (...) My także, kochający Polskę kalwaryjscy pielgrzymi, w Wielki Piątek 2024 r., kiedy niektórzy aktualnie rządzący naszym krajem w imię wolności kobiet usiłują zafundować naszemu narodowi kolejny holokaust dzieci nienarodzonych, z wielkim bólem powtarzamy za św. Janem Pawłem II Wielkim: "Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości" – grzmiał duchowny.

Abp Jędraszewski przekonywał, że "nauki biologiczne, w tym zwłaszcza genetyka, mówią o poczętym w łonie matki dziecku jednoznacznie (...) ‘oto człowiek’".

Wierni usłyszeli także, że ludzie odrzucający Boga, wątpiący w jego istnienie, są podobni do tłumu skandującego przed sądem Piłata. – Krzyczą do tak wielu współczesnych matek: 'Zabij to dziecko! To twoje prawo!' – podkreślał metropolita.

Tym krzykiem usiłują także zdobyć sobie poklask i kolejne punkty w partyjnych rankingach. A niektórzy rządzący nie chcą się im wprost narazić, uciekając się do piłatowego gestu umycia rąk. abp Marek Jędraszewski metropolita krakowski

Grzechy zachodniej kultury

Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi metropolita krakowski, stwierdził także, że "nowożytna Europa nie chce mieć niż wspólnego z Chrystusem i Ewangelią".

– Ten proces rugowania Ewangelii z duchowości ludzi przynależących do świata zachodniej kultury trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy, korzystając z wszelkich kolejnych możliwości środków edukacji i społecznego przekazu. Skutki tego procesu są niekiedy przerażająco tragiczne, wręcz krwawe – przestrzegał. – Słynne powiedzenie Fiodora Dostojewskiego: "Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone", znalazło swoje tragiczne potwierdzenie. Do tego możemy dodać jeszcze jedno stwierdzenie: jeśli Boga nie ma, to wszystko, nawet największe i najbardziej odrażające zło, da się uzasadnić i usprawiedliwić. Odnosi się to także do losów poszczególnych ludzi - zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych i niewinnych: do losów dzieci poczętych, znajdujących się jeszcze w łonach ich matek – porównywał.

Na koniec słowa pasterskiego Abp Marek Jędraszewski zaapelował, by Polska była ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od poczęcia do naturalnej śmierci.

– Brońcie! Kochajcie każde życie! – mówił.

***

***

Jędraszewski straszy tabletką "dzień po"

Abp Marek Jędraszewski po temat aborcji sięga nie po raz pierwszy. W połowie lutego w parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce straszył wiernych tabletką "dzień po".

Według duchownego młodzi są kuszeni "wolnością i postępem". – Kolejne niebezpieczeństwa i zagrożenia, które dotykają niestety zwłaszcza młodych – powiedział.

– Tragedią jest domaganie się prawa do aborcji oraz umożliwianie młodym dziewczętom korzystanie z tabletki "dzień po", która zachęca do życia wbrew Dekalogowi i niszczy organizmy młodych kobiet. Czyni się to w imię wolności i postępu, które tak naprawdę niosą za sobą nieszczęście – stwierdził.

