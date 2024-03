Ewa Kasprzyk wróciła na języki wszystkich Polaków za sprawą "Tańca z Gwiazdami", gdzie widzowie Polsatu mogą ją podziwiać w zupełnie nowej, jurorskiej odsłonie. Aktorka niedawno gościła w programie Marzeny Rogalskiej. W pewnym momencie zaskoczyła wyznaniem na temat... orgazmu. Jak zwykle była szczera do bólu.

Ewa Kasprzyk w show Marzeny Rogalskiej. Zaskoczyła wyznaniem o orgazmie Fot. Wojciech Olkusnik/East News

– Dzisiaj kobieta, która uważa, że wiek mężczyzny nie ma znaczenia, dopóki on jest młodszy. Polska królowa seksapilu: Ewa Kasprzyk – tymi słowami Marzena Rogalska przedstawiła gościnię swojego programu "Rogalska Show", emitowanego na platformie player.pl.

Już na samym początku programu gospodyni formatu zasugerowała, że aktorka "nigdy się nie zmieni". Rogalska postanowiła porozmawiać z Kasprzyk na temat relacji damsko-męskich. Zapytała ją wprost, czy to ona "zagina parola na facetów".

– Nigdy. Ja myślę, że to po prostu wystarczy, że stwarzasz jakąś taką aurę wokół siebie i to albo działa, albo nie – podsumowała Kasprzyk. Gospodyni show nawiązała do słów aktorki na temat związków z młodszymi facetami, na co jurorka "Tańca z Gwiazdami" stanowczo zaprzeczyła, nawiązując do swojego byłego małżeństwa.

– Nieprawda. Mój mąż był starszy ode mnie o 18 lat i co na to powiesz? I ci wybijam tutaj broń z ręki (...) Byłam z moim mężem 36 lat – wyjaśniła. Rogalska skontrowała ją, dodając, że był to związek na odległość. – Nie ważne, jaki był, ale był świetny – podsumowała Ewa Kasprzyk.

***

Przypomnijmy, że obecny partner Ewy Kasprzyk jest od niej młodszy 8 lat. Dziennikarka dopytywała, dlaczego jej zdaniem tego typu relacja służy kobiecie.

– Marzena musisz poczytać trochę literatury seksualnej, może erotycznej. Może jesteś niedoszkolona w tym momencie (...) Literaturę faktów, co, kto, kiedy, jak. Kiedy mężczyzna, kiedy kobieta (...) O mnie mówią tak: ona się kojarzy z seksem. Powiedziałam: tak wolę z seksem, niż z geriatrią. I tego się będę trzymać – tłumaczyła aktorka. Rogalska podsumowała, że jest to "zasada uniwersalna", na co Kasprzyk zażartowała: – To jest zasada hydrauliki.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

W pewnym momencie gospodyni formatu zaprosiła swoją gościnię do zabawy w "pomidora", podczas której aktorka musiała szczerze odpowiadać na zadane pytania. Odmówić odpowiedzi mogła tylko raz! I tym razem nie mogło zabraknąć tematu seksu.

Kasprzyk powiedziała między innymi: że spotkała się z mężczyzną, który mieszkał jeszcze z rodzicami, uprawiała seks z mężczyzną, którego imienia nie znała, a nawet, że wielokrotnie faceci zwracali się do niej przez pomyłkę per "mamo". Mało tego "królowa seksapilu" bez ogródek przyznała, że potrafiła spotykać się z trzema facetami na raz.

https://www.instagram.com/reel/C5EcRHDCKAX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Nagle Rogalska zdecydowała się zapytać: Czy udawałaś kiedyś orgazm, żeby mężczyźnie nie było przykro, na co aktorka odpowiedziała bez zastanowienia: – Pewnie, wiele razy. – Czy zasnęłaś, kiedyś w trakcie... – dopytywała dziennikarka. – Orgazmu? – zażartowała Kasprzyk. – Zbliżenia – wyjaśniła gospodyni. – Chyba że... No... Nie pamiętam. No jeżeli nie pamiętam, no to widocznie zasnęłam – podsumowała Ewa Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk zmieściła się w przeznaczonym czasie 60 sekund. Jednak nie wiadomo, czy mówiła prawdę. Dlaczego? Bała się wybuchu "pomidora" – Tak mnie nastraszyłaś, że już po prostu plotłam bzdury – powiedziała po zabawie. – Ale pomidor wymaga prawdy i tylko prawdy. Jeżeli kłamałaś i się do tego przyznałaś, to proszę o wybuch – odpowiedziała Rogalska, po czym z rekwizytu "pomidora" wystrzeliło konfetti.