Po dekadzie małżeństwa Sylwia i Akop Szostakowie poinformowali, że zdecydowali się na rozstanie. We wspólnym poście na Instagramie zawodnik MMA i fitnessowa influencerka przyznali, że mają za sobą "lata starań i wspólnych oraz indywidualnych terapii". Wspomnieli również, co stanie się z ich wspólnym biznesem.

Sylwia Szostak jest jedną z najpopularniejszych polskich fit-influencerek. Instagramerka zasłynęła m.in. z udziału w modnym reality-show "Agent". Jej mąż, Akop Szostak jest byłym kulturystą i zawodnikiem MMA. Para wzięła ślub w 2014 roku i dotąd była postrzegana jako wyjątkowo zgrana. Na instagramowych kontach małżonków aż roi się od wspólnych, romantycznych zdjęć i wzruszających opisów.

Dwa tygodnie temu Sylwia Szostak poinformowała, że będzie mniej aktywna w mediach społecznościowych. Jak zaznaczyła, chwilowa nieobecność ma związek z tajemniczym projektem zawodowym, o którym nie może na razie więcej powiedzieć.

Pod nagraniem pojawił się komentarz jej męża. Sportowiec stwierdził, że teraz "mają z pieskami wolną chatę" oraz, że nie może się doczekać, aż ich fani dowiedzą się o wszystkim.

Tydzień później Akop Szostak napisał poruszający post o "pierwszej dłuższej rozłące z żoną", która sprawia mu wiele trudności.

"Wczoraj nie mogłem zasnąć, ponieważ myślałem, co ona robi. Tęsknię, nawet bardzo. Sam nie myślałem, że będzie to aż tak silne uczucie. Jednak w tym wszystkim wciąż mam świadomość, jak bardzo ważny dla niej jest ten wyjazd, i jestem szczęśliwy, że ona wciąż może się rozwijać. Bycie w związku to być z kimś we wszystkim" – napisał na Instagramie.

Nikt nie spodziewał się, że po kolejnym tygodniu para ogłosi rozstanie. Wiadomość ukazała się w piątkowy poranek (29.03).

Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą. To nie jest żart, ani nagła decyzja podjęta pod wpływem mojej (Sylwii) ostatniej nieobecności – zdecydowaliśmy się na rozstanie

Zamierzają nadal prowadzić wspólny biznes

Jak zaznaczyli, "mimo tej zmiany, nasz wzajemny szacunek pozostaje niezmienny". Sylwia i Akop Szostakowie przekonują, że nie chcą wdawać się w internetowe spory. W dodatku wciąż łączy ich wspólna działalność zawodowa – para zajmuje się ustawianiem diet oraz treningami online.

"Nadal łączy nas wspólny biznes, który zamierzamy razem prowadzić. Życie nieustannie nas zaskakuje, czasem nawet bardziej, niż byśmy się tego spodziewali" – podsumowali. Tego samego dnia do sprawy odniósł się osobiście sam Akop. Jak podkreślił, dostają z Sylwią bardzo wiele wiadomości, "dobrych i złych".

"Próbowaliśmy, mówiliśmy już od jakiegoś czasu, że chodziliśmy na terapię, naprawdę próbowaliśmy. Skupiamy się zawsze na dobrych rzeczach, jednak staraliśmy się też pokazywać, że to nie jest idealnie, bo życie takie nie jest. Nasze również, co widać. Kto dokładnie obserwował relacje, widział ze próbujemy pokazać że związki nie są idealnie Warto było się starać, nie żałujemy tego. Jednak czasem przychodzi koniec" – wyznał, dodając, że jest im ciężko.

Sportowiec poprosił, aby nie robić ze sprawy sensacji i nie doszukiwać się winy po stronie osób trzecich. "Nie będę już o tym pisał postów. Od jutra próbujemy żyć dalej" – oznajmił.