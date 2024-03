Wielkanoc 2024 w naszym regionie przebiega wręcz idealnie. Długi świąteczny weekend to piękna wiosna, momentami przypominająca pierwsze dni lata. Tak wysokie temperatury na przełomie marca i kwietnia nie są jednak normalne dla Europy Środkowej i... kto zapomniał, że pogodowa sielanka jest też przejawem kryzysu klimatycznego, temu – czasami brutalnie – ma to zostać przypomniane tuż po świętach wielkanocnych.

Słonecznie, przeważnie bezchmurnie, temperatura powietrza sięgająca nawet 20-25 stopni Celsjusza w dzień i spadająca co najwyżej do ok. 10 stopni po zmroku – to prognoza pogody na Święta Wielkanocne w 2024 roku. I wystarczy zerknąć za okno, aby przekonać się, że cechuje się ona wysoką sprawdzalnością.

Podobnie sprawy mają się z warunkami atmosferycznymi w tegoroczną Wielkanoc w Niemczech, Czechach, na nizinnych obszarach Austrii i Słowacji, a tym bardziej na Węgrzech. Do Europy Środkowej – przez Włochy i Bałkany – ciągną bowiem masy gorącego powietrza (i pyłu) znad Sahary.

Prognoza pogody na początek kwietnia 2024. Niemcy ostrzegają ws. załamania tuż po Wielkanocy

W samym przepływie powietrza w ten sposób nie ma wiele dziwnego, ale obserwowane aktualnie skutki znacząco odbiegają od norm wieloletnich. Średnia temperatura powietrza w Polsce na przełomie marca i kwietnia to zwykle 12 stopni Celsjusza w dzień i nieco powyżej zera nocami. W okresie wielkanocnym będzie tymczasem o... ponad 10 stopni wyższa!

I jak prognozują renomowane niemieckie ośrodki meteorologiczne, tuż po Wielkanocy w naszej części Europy poczujemy kolejny raz to, co jest nieodzownym elementem zmian klimatu. Piękna pogoda idzie bowiem w parze z następującymi po niej niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.

Załamanie pogody ma być zauważalne już pod koniec Poniedziałku Wielkanocnego. Wówczas deszczowe chmury zaczną pokrywać niebo nad wybrzeżem bałtyckim w Niemczech i Polsce oraz pograniczem czesko-słowackim.

Z każdą kolejną godziną szaruga będzie się rozwijać. Aż we wtorek po południu intensywnych opadów deszczu doczekają się wszyscy mieszkańcy obszaru, którego skrajne punkty wyznaczają Kolonia na zachodzie, Fryburg i Koszyce na południu, Suwałki na wschodzie oraz Gdańsk z Hamburgiem na północy.

Z prognoz serwisu Wetter.de i Deutscher Wetterdienst dowiadujemy się, że temperatura powietrza w ciągu mniej więcej doby spadnie aż o 10 stopni Celsjusza. W wielu miejscach doprowadzi to do powstania burz lub wichur. Niewykluczone są więc uszkodzenia infrastruktury sieciowej, zakłócenia w działaniu komunikacji zbiorowej, czy utrudnienia na drogach.

Niemieckie służby meteorologiczne już przestrzegają, iż niebezpieczeństwo w niektórych miejscach przyniosą same ulewy, mogące doprowadzić do lokalnych podtopień.

Kiedy wróci dobra pogoda w naszym regionie? Po świętach tylko krótki epizod ciepła

Wspomnienie po pogodowej sielance z Wielkanocy wróci dopiero w piątek, ale na krótko. Wówczas słupki rtęci znów powinny poszybować na wysokość 15-20 stopni Celsjusza.

W wielu częściach naszego regionu wyższa temperatura powietrza nie będzie wiązała się jednak z bezchmurnym niebem. A utrzymująca się w takiej sytuacji wysoka wilgotność szybko doprowadzi do powrotu burz i opadów.

