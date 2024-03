Pogoda na Wielkanoc nieźle zaskoczy Polaków. Może paść rekord temperatury

Najnowsze prognozy wskazują, że w tegoroczne święta wielkanocne będzie niezwykle ciepło – w niektórych miejscach ma być nawet 25 stopni Celsjusza. Mimo prawdziwie letnich temperatur, warunki pogodowe mogą nie sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Oto co czeka nas w Wielkanoc.

Pogoda na Wielkanoc może Was nieźle zaskoczyć. Miejscami nawet... 25 stopni Celsjusza. Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News, X.com/@IMGWmeteo

Według synoptyków z IMGW przed nami niesamowicie ciepły weekend. "Dzisiejsze prognozy wskazują, że wartości temperatury maksymalnej będą znacznie wyższe niż przeciętnie. W sobotę w Zamościu anomalia temperatury wyniesie aż 13,3°C, a w niedzielę w Lublinie 13,1°C" – poinformowano w serwisie X.

Pogoda na Wielkanoc 2024

Wielka Sobota zapowiada się stosunkowo słonecznie. TVN Meteo podaje, że nieco więcej chmur może pojawić się jedynie na północy Polski. Słupki rtęci na termometrach zmierzą maksymalnie od 15 st. C nad samym morzem, 18 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 22-24 st. C w centrum Polski, do nawet 25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Koniec marca może stać wręcz pod znakiem rekordu, co ostatnio w tym miesiącu wydarzyło się dokładnie 50 lat temu, gdy w Nowym Sączu było 25,6 stopnia.

Czytaj także: Pogoda sprawi niemiłą niespodziankę. Rekord na Wielkanoc to będzie dopiero początek

Możemy spodziewać się również południowo-wschodniego, umiarkowanego, a okresami dosyć silnego wiatru. Na zachodzie i południu może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę, w górach nawet do 100 km/h.

Trochę mniej słonecznie będzie w Niedzielę Wielkanocną, kiedy na zachodzie i północy kraju wystąpią małe i umiarkowane zachmurzenia. W godzinach popołudniowych na zachodzie i Pomorzu prognozuje się niewielki deszcz. Suma opadów powinna wynieść do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Miejscami nawet 25 stopni C

Temperatura będzie bardzo podobna do sobotniej. Można spodziewać się od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 22-23 st. C w centralnych regionach Polski, ponownie do 24-25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Powieje także umiarkowany lub dość silny południowo-zachodni wiatr. W porywach może wiać nawet z prędkością 80 km/h, a w górach nawet 100 km/h. Tego dnia mogą pojawić się także burze. W godzinach wieczornych, w centrum kraju oraz na Warmii i Mazurach może popadać oraz zagrzmieć.