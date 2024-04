"Joker 2" coraz bliżej! Joaquin Phoenix i Lady Gaga... tańczą na pierwszym plakacie

Cały świat czeka na "Jokera 2" z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą. Warner Bros. podsyca oczekiwania i opublikował pierwszy klimatyczny plakat filmu. Zapowiedział również, kiedy dokładnie obejrzymy premierowy zwiastun "Jokera: Folie à deux". Może wtedy dowiemy się w końcu, czy sequel hitu o przeciwniku Batmana... naprawdę będzie musicalem.

Pierwszy zwiastun "Jokera: Folie à deux" już niedługo Fot. materiały prasowe

"Joker" w reżyserii Todda Phillipsa z 2019 roku zachwycił widzów na całym świecie swoją ponurą historią o losach komika Arthura Flecka, który przeobraża się w jednego z największych komiksowych złoczyńców. Pod koniec filmu antybohater – już jako Joker – zabija na oczach telewidzów prezentera, a później wywołuje zamieszki w Gotham City.

W tytułowej roli obsadzono Joaquina Phoeniksa, który za swój występ został nagrodzony Oscarem dla "najlepszego aktora pierwszoplanowego". Triumf odtwórcy słynnego przeciwnika Batmana przyniósł DC Comics pierwszą nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Film "Joker" zainkasował 335,5 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zaś poza terenem Ameryki Północnej dorobił się 738,5 miliona dolarów. Łącznie produkcja Phillipsa zarobiła 1,074 mld dolarów na całym świecie. To pierwszy film z kategorią R, który przekroczył granicę miliarda dolarów.

Pierwszy plakat "Jokera: Folie à deux". Zwiastun "Jokera 2" już za kilka dni

Sukces filmu nie dał twórcom wyboru: musiał powstać sequel. "Joker 2" otrzymał oficjalny tytuł: "Joker: Folie à deux" (folie à deux to francuski termin oznaczający paranoję indukowaną, inaczej udzieloną, czyli stan, w którym bliska osoba chorego zaczyna traktować paranoiczne myśli chorego jako prawdę).

W roli Jokera powróci Joaquin Phoenix, a jego komiksową ukochaną Harley Quinn zagra Lady Gaga, nominowana w 2019 roku do Oscara za "Narodziny gwiazdy".

Warner Bros. opublikował we wtorek pierwszy plakat "Jokera: Folie à deux". Joker i Harley Quinn tańczą w świetle padającym przez zakratowane okno. Być może to sala Azylu Arkham, szpitala psychiatrycznego w Gotham City albo więzienna cela? Biorąc pod uwagę chorobę psychiczną Jokera oraz problemy z prawem tych dwojga kryminalistów obie opcje są prawdopodobne.

Joker jest w smokingu i trzyma w dłoni papierosa, a Harley jest w białej wieczorowej sukni i ma rozmazaną na twarzy czerwoną szminkę, co może być skutkiem pocałunku. "Świat to scena" – czytamy na plakacie, który jednocześnie przypomina nam, że premierę "Jokera 2" zaplanowano na 4 października 2024 roku.

To nie jedyna niespodzianka od twórców. Ogłoszono, że 9 kwietnia w sieci zostanie opublikowany pierwszy zwiastun "Jokera: Folie à deux". To właśnie wtedy zobaczymy, o czym właściwie będzie sequel "Jokera" i czy potwierdzą się plotki, że film Todda Phillipsa będzie... musicalem. Warto dodać, że nowy "Joker" będzie istniał poza budowanym na nowo Uniwersum DC (DCU) Jamesa Gunna i Petera Safrana.

Czy "Joker: Folie à deux" powtórzy sukces oryginału? Bardzo możliwe, bo hype jest naprawdę spory. To jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2024 roku.

"Joker jest ukazany jako ofiara społeczeństwa. Słusznie zauważa, że choroba przecież nie wynika z jego winy. Ma dobre serce, próbuje się przystosować, ale ile razy można być kopanym przez ludzi (dosłownie i w przenośni) za to, że jest się innym? Ma dość braku akceptacji i wyrządzanych mu krzywd, coś w nim pęka i dokonuje okrutnych rzeczy. Oglądając film, można jednak przypuszczać, że jest to zupełnie usprawiedliwione. Parafrazując: to ludzie ludziom zgotowali Jokera" – chwalił "Jokera" Bartosz Godziński z naTemat w swojej recenzji.

Czytaj także: https://natemat.pl/533639,filmy-w-2024-roku-oto-15-najwiekszych-premier-m-in-diuna-i-joker-2