Chajzer pokazał swoją willę na mazurach: "Tu też można grzeszyć". Cena za jedną noc szokuje

Nie jest tajemnicą, że Filip Chajzer posiada na Mazurach luksusową willę. Po raz pierwszy głośno o niej zrobiło się podczas ubiegłorocznego finału WOŚP. Teraz dziennikarz ponownie pokazał swoją posiadłość, którą udostępnił do wynajęcia. Cena za jedną noc może wiele osób przyprawić o zawrót głowy.

Filip Chajzer aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 834 tys. internautów. Dziennikarz nieustannie pozostaje w kontakcie ze swoimi obserwującymi, publikując co chwilę nowe wpisy czy relacje. Na najnowszym InstaStories dziennikarz zaprezentował swoją mazurską willę. Nie uwierzycie, ile zapłacicie za jedną noc.

Pierwszy raz o mazurskiej posiadłości Chajzera zrobiło się głośno podczas ubiegłorocznego 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy w jednej z aukcji można było wylicytować "niezapomniany czas" w tejże posiadłości. Jak wówczas Chajzer reklamował swoją willę?

"Co powiecie na szampana w jacuzzi, którego podam osobiście na tarasie mojej mazurskiej rezydencji? Najpiękniejsze, co mogę w tym roku przekazać na licytację dla Fundacji WOŚP, to niezapomniany czas. Nic nie ma większej wartości niż piękne wspomnienia, które zostaną z nami zawsze" – zachęcał w poście na Instagramie.

"Bym zapomniał! Postaram się zwinąć łabędzia z ręcznika, jak w hotelu na wakacjach za pie***lion, a jak nie wyjdzie, mam plan B – biały węgorz (z ręcznika naturalnie) równie efektowny, prosty do wykonania, a jak cieszy" – dodał żartobliwie.

Teraz dziennikarz w relacji na Instagramie ponownie wspomniał o swojej mazurskiej willi. – Jestem w mojej mazurskiej posiadłości. Przyjechałem zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jedni goście wyjechali po świętach, zaraz będą następni i zobaczcie... Agnieszka, menadżerka, jak ona dba o to, żebyście dobrze się u mnie czuli – reklamował willę Chajzer.

W następnych ujęciach, były gwiazdor telewizji TVN zaprezentował zapierający dech w piersiach widok na mazurskie łono natury. Przy okazji zaprezentował wnętrze willi. – Faktycznie ten widok jest warty grzechu. I dobrze... Znaczy... Tu też można grzeszyć, nie? O proszę tutaj jedna sypialnia z łazienką, tutaj druga sypialnia z łazienką, ale teraz uwaga to jest ten widok, BANG – relacjonował w relacji na Instagramie.

Teraz najważniejsze, ile zapłacicie za pobyt w tej ekskluzywnej willi? Cena od poniedziałku do czwartku wynosi 1200 złotych za noc. W weekend, tj. od piątku do niedzieli kwota wzrasta do 1500 złotych za noc. Warto podkreślić, że każdego rachunku dodatkowo doliczana jest opłata za sprzątanie, która wynosi 300 złotych.

Co zawiera cena? Dostęp do 3 sypialni z odrębnymi łazienkami, salonu z kominkiem i aneksem kuchennym, antresoli z widokiem na panoramę jeziora oraz wstęp na taras wyposażony w meble ogrodowe oraz wbudowane jacuzzi. "Przygotuj się na niezapomnianą podróż w serce Mazur, gdzie luksus, natura i relaks spotykają się w jednym magicznym miejscu" – czytamy na stronie "Dzień Dobry Mazury" Filipa Chajzera.

