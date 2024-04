B iskup tarnowski Andrzej J. wkrótce może stanąć przed sądem. Prokuratura oskarża go o to, że wiedział, iż dwóch podległych mu księży skrzywdziło około setki dzieci, ale nie powiadomił o tym prokuratury. To pierwszy biskup, który może odpowiadać przed sądem za krycie pedofilów. Kuria wydała już oświadczenie w tej sprawie.





Polski biskup może stanąć przed sądem! Chodzi o wielki skandal pedofilski

Mateusz Przyborowski

Biskup tarnowski Andrzej J. wkrótce może stanąć przed sądem. Prokuratura oskarża go o to, że wiedział, iż dwóch podległych mu księży skrzywdziło około setki dzieci, ale nie powiadomił o tym prokuratury. To pierwszy biskup, który może odpowiadać przed sądem za krycie pedofilów. Kuria wydała już oświadczenie w tej sprawie.