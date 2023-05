Ksiądz Stanisław skrzywdził prawie setkę dzieci. Prokuratura prześwietla dwóch biskupów

Ksiądz Stanisław P. wykorzystał seksualnie aż 95 chłopców. Od listopada prokuratura bada sprawę duchownego, jednak teraz analizuje wątek biskupów. Śledczy sprawdzają, czy hierarchowie Wiktor Skworc i Andrzej Jeż nie dopuścili się tuszowania przestępstw. Rozważane jest nawet ich przesłuchanie – wynika z ustaleń Onetu.

W listopadzie 2022 roku prokuratura w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie tuszowania przestępstw seksualnych księdza Stanisława P. W ostatnich dniach podjęto decyzję o przedłużeniu postępowania aż do 30 czerwca.

Powód? Jak donosi Onet chodzi o biskupa Wiktora Skworca i biskupa Andrzeja Jeża. Hierarchowie Kościoła katolickiego mogli bowiem wiedzieć, a co najgorsze, milczeć o krzywdzie aż 95 chłopców.

– Zakres tego postępowania obejmuje wszystkie osoby, które mając wiarygodną wiadomość o czynach zabronionych ks. Stanisława P., nie zawiadomiły o tym organów ścigania – powiedział w rozmowie z serwisem Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Działania prokuratury obejmują także wspomnianych biskupów. Według ustaleń Onetu, śledczy nie wykluczają ich przesłuchania. W oficjalnych wypowiedziach także nie zaprzeczają, by miało do tego dojść.

– W ramach tego postępowania nie byli przesłuchiwani biskupi Wiktor Skworc i Andrzej Jeż. Na obecnym etapie śledztwa nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zaistnieje potrzeba przesłuchania tych osób, choć takiej ewentualności nie można też wykluczyć – wyjaśnił prok. Sienicki.

O co chodzi w sprawie księdza Stanisława P.? To jedna z największych afer Kościoła

Sprawa księdza ujrzała światło dzienne w lutym 2021 roku. To wtedy Onet opublikował reportaż "Walka Andrzeja z Goliatem". Z ustaleń wynika, że duchowny latami wykorzystywał młodych chłopców. Jeden z nich ujawnił swoją historię.

Wiedzę o przestępstwach duchownego Kościół ma mieć od 20 lat. W 2002 roku bowiem bp Wiktor Skworc odwołał go z urzędu proboszcza parafii. Wówczas jako powód podał stan zdrowia, jednak według Onetu chodziło o naciski związane ze skargami rodziców na wykorzystywanie ich dzieci.

Samo postępowanie w tej sprawie trwało ponad dwa lata, a przesłuchanych lub rozpytanych było aż około 1 250 świadków. Co najważniejsze, w toku śledztwa prokuratura dotarła do 95 pokrzywdzonych przez duchownego. W 77 przypadkach doszło do "innej czynności seksualnej", w czterech do innej czynności z "wykorzystaniem zależności".

W jednym przypadku do innej czynności seksualnej dochodzi naruszenie nietykalność. Kolejny dotyczy "usiłowania doprowadzenia do innej czynności", a w pozostałych 12 chodzi o naruszenie nietykalności.

Ksiądz Stanisław w 2002 roku został zmuszony do wyjazdu za granicę, ale po kilku latach wrócił do kraju. Nauczał w szkole, a także prowadził rekolekcje. Śledztwo w sprawie samego księdza zostało umorzone z powodu przedawnienia. Obecnie kapłan przebywa od lat w domu księży-emerytów i czeka na decyzję Watykanu w jego sprawie.