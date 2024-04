"Pomóż mi, Obi-Wanie Kenobi. Jesteś moją jedyną nadzieją" – mówiła w "Nowej nadziei" księżniczka Leia. W tym quizie możesz liczyć wyłącznie na siebie i swoją wiedzę. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz postaci z oryginalnej sagi "Gwiezdne wojny" George'a Lucasa. Jak to nauczał Yoda, "rób albo nie rób, nie ma próbowania".

Czy rozpoznajesz postaci z oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen" ze zdjęcia? [QUIZ] Fot. Lucas Film / Walt Disney / Collection Christophel / East News

"Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadzieja" trafił do kin w 1977 roku. Jeszcze wtedy George Lucas nie spodziewał się, że przygodami bohaterów jego uniwersum będą żyły kolejne pokolenia. Na oryginalną trylogię "Star Wars" składają się - poza wspomnianym tytułem - następujące produkcje: "Imperium kontratakuje" (1980) i "Powrót Jedi" (1983).

Luke, Leia i Han to trio, które ujęło widzów na długo przed pojawieniem się na dużym ekranie Harry'ego, Hermiony i Rona. U Lucasa, któremu do dziś zarzuca się czerpanie inspiracji z "Diuny" Franka Herberta, oprócz ludzi widzimy także mnóstwo przedstawicieli innych kosmicznych ras (pustynnego czerwia też tu mamy). Do tego dochodzą efektowne miecze świetlne, a także intrygujący motyw jasnej i ciemnej strony mocy.

Kinowe uniwersum "Gwiezdnych wojen" z roku na rok powiększa się coraz bardziej. Na przestrzeni lat do kultowej oryginalnej trylogii dołączyły prequele (opowiadającym o młodym Anakinie Skywalkerze), sequele (o złomiarce Rey), a także pojedyncze produkcje eksplorujące odległą galaktykę (m.in. "Andor" oraz "Ahsoka").

Wróćmy jednak do początku szału na "Gwiezdne wojny", czyli do oryginalnej trylogii Lucasa. Myślisz, że dobrze pamiętasz postaci z tych filmów? Koniecznie sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.