Cały Szczecin aż huczy. Lokalny działacz PiS oskarża księdza o romans z żoną

Mateusz Przyborowski

D ziałacz Prawa i Sprawiedliwości z województwa zachodniopomorskiego twierdzi, że żona zdradza go z księdzem i to doprowadziło do rozpadu ich małżeństwa. Zaangażował detektywa, duchowny oskarżył rodziców mężczyzny o zniesławienie i teraz sprawą zajmują się dwa sądy. A co na to kuria? Nie chce nic komentować do czasu aż zakończą się sądowe procesy.