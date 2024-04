"Madame Web", czyli klapa roku, trafiła na VOD. Podpowiadamy, gdzie ją obejrzeć

"Madame Web" z Dakotą Johnson w roli tytułowej okrzyknięto jednym z najgorszych filmów tego roku, a mamy dopiero kwiecień. Produkcja przybliżająca historię postaci znanej z komiksów o Spider-Manie wylądowała ostatnio na VOD. Podpowiadamy, gdzie możecie ją zobaczyć.

Gdzie obejrzeć "Madame Web"? Film z Dakotą Johnson i Sydney Sweeney trafił na VOD. Fot. Sony Pictures Entertainment (SPE) - Columbia Pictures - Di Bonav

Gdzie obejrzeć "Madame Web" z Dakotą Johnson i Sydney Sweeney? [VOD]

"Madame Web" to kolejna pozycja w repertuarze Sony's Spider-Man Universe (SSU), który reprezentuje takie tytuły jak "Morbius", "Venom" i "Spider-Man Uniwersum". Fabuła filmu w reżyserii S.J. Clarkson ("Tost. Historia chłopięcego głodu") skupia się na losach Cassandry Webb, potężnej jasnowidzki o zdolnościach parapsychologicznych, dzięki którym może wejść do "świata pająków". W roli protagonistki widzimy gwiazdę erotycznej trylogii "Pięćdziesiąt twarzy Greya" i remake'u Suspirii" Dakotę Johnson.

Poza córką Melanie Griffith i Dona Johnsona w obsadzie znaleźli się też Sydney Sweeney ("Euforia" i "Niepokalana"), Isabela Merced (niebawem zobaczymy ją jako Dinę w serialu "The Last of Us"), Celeste O'Connor ("Pogromcy duchów. Dziedzictwo), Emma Roberts ("American Horror Story") i Tahar Rahim ("Wąż").

Film o Cassandrze Webb nie przypadł do gustu większości krytyków i widzów. Na portalu Rotten Tomatoes, który można porównać do polskiego Filmwebu, widzimy, że tylko 12 proc. (z 237 opinii) stanowią pozytywne recenzje.

W rozmowie z serwisem Bustle Johnson sama przyznała, że nie dziwią jej "paskudne" reakcje na "Madame Web". – To było naprawdę pouczające doświadczenie i oczywiście nie jest miło być częścią czegoś, co zostało rozerwane na strzępy, ale nie mogę powiedzieć, że tego (red. przyp. - krytyki) nie rozumiem – skwitowała.

"Madame Web" możemy obejrzeć już w zaciszu domowym, ale za dość sporą opłatą (biorąc pod uwagę PR tego tytułu). Dzieło, którego twarzą stała się Johnson, da się wypożyczyć w cenie 44,99 zł m.in. na Prime Video, Canal+ Online, iTunes, Rakuten i Play Now.

Przypomnijmy, że kolejną pozycją w Sony's Spider-Man Universe będzie film "Kraven Łowca" z Aaronem Taylorem-Johnsonem, który jest brany pod uwagę do roli następcy Daniela Craiga, czyli nowego Jamesa Bonda.

