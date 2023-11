W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun "Madame Web", filmu Marvela z Uniwersum Spider-Mana flagowanego przez Sony. W tytułowej roli zobaczymy Dakotę Johnson, a towarzyszyć jej będzie Sydney Sweeney. Reakcje na trailer pajęczego superboaterskiego filmu? Fani zwracają uwagę, że... nie mają pojęcia, co się w nim dzieje.

Sydney Sweeney wciela się w Spider-Woman Fot. Kadr z trailera "Madame Web" / YouTube

Komiksy Marvela adaptuje nie tylko Disney i jego słynne MCU (Filmowe Uniwersum Marvela), ale również Sony, które konsekwentnie buduje swoje Uniwersum Spider-Mana (Sony’s Spider-Man Universe).

Do tej pory mogliśmy obejrzeć już w nim trzy filmy: "Venoma" (2018), "Venoma 2: Carnage" (2021) i memicznego "Morbiusa" (2022). Powiązane ze światem Sony są również hity o Spider-Manie: "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Daleko od domu" (2019) i "Spider-Man: Bez drogi do domu" (2021) MCU oraz animowane "Spider-Man Uniwersum" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum".

Na tym jednak Sony’s Spider-Man Universe nie poprzestaje, a w kolejce są trzy kolejne filmy: "Madame Web", "Kraven Łowca" z Aaronem Taylorem-Johnsonem oraz "Venom 3" z Tomem Hardym. Ten pierwszy właśnie otrzymał pierwszy zwiastun.

Pierwszy zwiastun "Madame Web". O czym będzie film?

Film "Madame Web", do której zdjęcia ukończono już w 2022 roku, nazywany jest przez amerykańskie media najbardziej ambitnym projektem Marvela Sony. To ekranizacja komiksu o Cassandrze Webb, potężnej jasnowidzce posiadającej zdolności parapsychologiczne, dzięki którym może wejść do świata pająków. Wcieli się w nią Dakota Johnson, gwiazda trylogii "Pięćdziesiąt twarzy Greya", a także m.in. "Suspirii", "Tańca młodości", "Perswazji" czy "Córki".

Reżyserią Madame Web zajęła się Brytyjka S.J. Clarkson ("Tost. Historia chłopięcego głodu"), a scenariusz na podstawie komiksów stworzyli Burk Sharpless i Matt Sazama. W filmie zobaczymy też gwiazdę "Euforii", "Reality" i "Białego Lotosu" Sydney Sweeney w roli Julii Carpenter, znanej również jako Spider-Woman.

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun "Madame Web", a w jego opisie czytamy: "'Tymczasem, w innym uniwersum...'. W przeciwieństwie do typowego gatunku 'Madame Web' opowiada oddzielną historię pochodzenia jednej z najbardziej enigmatycznych bohaterek Marvela. Ten nasycony napięciem thrillerem ma w głównej roli Dakotę Johnson jako Cassandrę Webb, ratowniczkę medyczną z Manhattanu, która ma zdolności jasnowidzenia. Zmuszona do konfrontacji z odkryciami na temat swojej przeszłości nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, których przeznaczeniem jest potężna przyszłość... jeśli wszystkie zdołają przeżyć śmiertelną teraźniejszość".

W trailerze nie tylko widzimy przez chwilę Sydney Sweeney w pajęczym kostiumie, ale również czarnego bohatera Ezekiela Simsa (Tahar Rahim), który, podobnie jak Cassandra, widzi przyszłość. Jego kostium z kolei bardzo przypomina ten Spider-Mana. Oprócz tej trójki w "Madame Web" grają również: Celeste O'Connor, Isabela Merced, Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott i Zosia Mamet.

Jakie są reakcje na zwiastun filmu Sony? Fani zwracają uwagę na chaos i słabe efekty specjalne, nie brakuje też złośliwości. "Nie wiem, co się dzieje, ale czekam", "Nie wiem dlaczego, ale to wygląda tak nierzeczywiście, że sprawia wrażenie filmu zrobionego przez fana", "Dziękuję zwiastunowi, że oszczędził mi wizyty do kina" – piszą w komentarzach na YouTube. Nie brakuje też hejtu (głównie ze strony mężczyzn), podobnie jak w przypadku innych produkcji komiksowych z kobietami w roli głównej, jak "Marvels".

Kiedy premiera "Madame Web"? Zaplanowano ją na 14 lutego 2024 roku, w Walentynki.

