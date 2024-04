Sprawdź, kiedy zaczyna się cisza wyborcza. Co grozi za jej złamanie?

Wybory samorządowe odbędą się już w najbliższą niedzielę. Jak zwykle wielu internautów zastanawia się, kiedy zacznie się cisza wyborcza i kiedy się zakończy. Redakcja naTemat wyjaśnia.

Kiedy początek i koniec ciszy wyborcze? [WYBORY SAMORZĄDOWE 2024] Fot. Karol Makurat / REPORTER

Wybory samorządowe 2024. Kiedy początek i koniec ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza będzie obowiązywać od północy z piątku na sobotę i potrwa do końca głosowania w niedzielę. Oznacza to, że 6 kwietnia i przez większą część 7 kwietnia należy powstrzymywać się od wszelkiej czynnej agitacji politycznej, czyli m.in. zachęcania do głosowania na konkretną opcję. W jej trakcie nie wolno organizować manifestacji, ani zwoływać zgromadzeń i publikować materiałów wyborczych. Zasady te dotyczą działań w internecie, a także poza nim.

Za złamanie ciszy wyborczej może grozić surowa grzywna. Najwyższa kara pieniężna wynosi od 500 tys. zł do 1 mln zł i ma ona związek z rozpowszechnianiem sondaży. O tym, czy czyjeś działanie podchodzi pod łamanie ciszy wyborczej, decydują organy ścigania oraz sądy.

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych wybierzemy przedstawicieli różnych szczebli samorządu, czyli radnych gmin, rad powiatów, rad dzielnic i sejmików województwa oraz prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Swój głos w wyborach będziemy mogli oddać już w niedzielę (7 kwietnia) w godzinach 7:00 - 21:00. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze (czyli ponad 50 proc.), na niedzielę (21 kwietnia) przewidziana jest druga tura.

Wybory samorządowe 2024. Jak prezentuje się ostatni sondaż?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, na niecałą dobę przed ciszą wyborczą Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z czteropunktową przewagą nad Koalicją Obywatelską – wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM. Partia Jarosława Kaczyńskiego jest jednak daleka od wyniku, jaki osiągnęła w wyborach samorządowych w 2018 roku. Z drugiej strony spadek poparcia – w porównaniu z lutowym badaniem – zaliczyły także KO, Trzecia Droga i Konfederacja.

