Na niecałą dobę przed ciszą wyborczą Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z czteropunktową przewagą nad Koalicją Obywatelską – wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM. Partia Jarosława Kaczyńskiego jest jednak daleka od wyniku, jaki osiągnęła w wyborach samorządowych w 2018 roku. Z drugiej strony spadek poparcia – w porównaniu z lutowym badaniem – zaliczyły także KO, Trzecia Droga i Konfederacja.

Wybory samorządowe 2024. Sondaż: PiS wygra jednak w sejmikach? Fot. Pawel Wodzynski / East News

Firma Ipsos, na zlecenie TOK FM i OKO.press, zapytała Polaków w sondażu o to, na kogo oddadzą głos w niedzielnych wyborach do sejmiku województwa w ich regionie. Najwięcej ankietowanych wskazało Prawo i Sprawiedliwość – 29 proc.

Oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało natomiast 25 proc. badanych. Podium zamyka Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która cieszy się poparciem na poziomie 11 proc. Sojusz Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 10 proc.

Przypomnijmy, że u Bezpartyjnych Samorządowców doszło do rozłamu, a związane z Robertem Raczyńskim stowarzyszenie powołało własny komitet. Ten – jak wynika z sondażu Ipsos – mógłby liczyć na 7 proc. głosów. Taki sam wynik osiągnęła także Lewica.

Odpowiedź "inny komitet" wybrało z kolei 2 proc. respondentów, natomiast 9 proc. wciąż nie wie, na kogo odda swój głos. 7 kwietnia do urn wyborczych zamierza pójść w sumie 61 proc. zapytanych przez Ipsos, a decyzji nie podjęło jeszcze 9 proc.

TOK FM przypomina, że w sondażu przeprowadzonym przez tę samą pracownię w lutym PiS wskazało 30 proc. ankietowanych (teraz spadek o 1 pkt proc.). Spory spadek zaliczyła także KO (29 proc. w lutym).

"Mniejsze poparcie ma także Trzecia Droga, którą w lutym wskazało 13 proc. badanych. Konfederacja na sojuszu z Bezpartyjnymi Samorządowcami też traci – z 12 na 10 proc. W tym czasie 1 p.p. zyskała z kolei Lewica. Największy wzrost poparcia zaliczają jednak Bezpartyjni Samorządowcy – urośli o 4 p.p." – czytamy.

PiS, mimo czteropunktowej przewagi nad KO w tym sondażu, ma jednak umiarkowane powody do radości. W wyborach samorządowych w 2018 roku partia Jarosława Kaczyńskiego triumfowała z poparciem 34,13 proc. w skali całego kraju. Ugrupowanie Donalda Tuska w wyborach do sejmików zanotowała z kolei poparcie rzędu 26,97 proc.

Walka o sejmiki będzie zacięta

Trzeba mieć także świadomość, że wybory samorządowe są specyficzne i trudniejsze do zbadania niż wybory parlamentarne. Pokazuje to niedawne badanie przeprowadzone przez pracownię Opinia24 na zlecenie TVN i TVN24.

Tu na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu zadeklarowało 29 proc. ankietowanych. Zaraz za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się poparciem na poziomie 28 proc.

***

***

Podium zamknęła Trzecia Droga (11 proc.), a czwarte miejsce, co ciekawe, zajął... "inny komitet/komitet lokalny" – taką odpowiedź wskazało 9 proc. ankietowanych. Wyniki tego sondażu skomentował dyrektor zarządzający Opinia24 Michał Kluczek.

– My, konstruując takie badanie, musimy brać pod uwagę te komitety, które znane są nam ogólnopolsko z pomiarów do Sejmu, ale musimy brać też pod uwagę szczególną także komitety lokalne – tłumaczył na antenie TVN24.

– W tym pomiarze to, co zasługuje na uwagę, jest to, że komitety lokalne, które badaliśmy na poziomie ogólnopolskim, mają poparcie na poziomie 9 proc. – dodał Michał Kluczek.