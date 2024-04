Znana influencerka zginęła w tragicznych okolicznościach. Kamera wszystko zarejestrowała

Media obiegły przykre wiadomości o śmierci Vielki Pulido. Znana influencerka zginęła w tragicznych okolicznościach. Została zamordowana, wychodząc z terenu siłowni. W wyniku strzelaniny zginął również jej partner. Lokalna policja wszczęła śledztwo w sprawie.

Vielka Pulido nie żyje. Kamera nagrała tragiczne okoliczności śmierci Fot. tiktok.com / @vielkaalpu

Jak podaje stacja CNN, w środę (3 kwietnia) w miejscowości Puebla doszło do tragicznych wydarzeń. Przed siłownią Beast Fitness Center zastrzelono znaną influencerkę Vielkę Pulido. W wyniku zaistniałej sytuacji w strzelaninie zginął także jej partner. Zajście zostało zarejestrowane przez jedną z kamer i opublikowane w internecie. Lokalna policja wszczęła już dochodzenie w tej sprawie.

Vielka Pulido nie żyje. Kamera nagrała tragiczne okoliczności śmierci

Tragiczne wydarzenia miały miejsce przed siłownią w dzielnicy Santa Cruz Buenavista w Puebla. Vielka Pulido wsiadając ze swoim chłopakiem do samochodu, zostali zaatakowani przez grupkę nieznanych mężczyzn. Sprawcy mieli oddać około 20 strzałów.

Kobieta zginęła na miejscu. Jej partner walczył to ostatniej chwili, niestety zmarł na chwilę przed przybyciem służb ratunkowych. Jak podaje meksykańska policja, to on miał być celem ataku.

Sieć obiegły nagrania z kamer monitoringu oraz prywatne wideo przechodniów. Po przybyciu straży teren został zabezpieczony. Sekretarz spraw wewnętrznych Puebla, Javier Aquino Limón, sugeruje, że incydent ten może być wynikiem konfliktu między napastnikami a ukochanym influencerki.

Biuro Prokuratora Generalnego podjęło próbę zidentyfikowania sprawców. Niestety słaba jakość nagrania uniemożliwia ustalenie numeru rejestracyjnego pojazdu, którym poruszali się napastnicy.