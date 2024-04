Żebrowski opublikował roznegliżowane zdjęcie z żoną. Fani: Widzę kadr z po*nosa

Aleksandra Żebrowska obchodzi właśnie swoje 37 urodziny. Z tej okazji jej małżonek, Michał Żebrowski na Instagramie opublikował fotografię, na której zdaje się zapozowali nago, zasłaniając intymne części. Fani pospieszyli z życzeniami, nie szczędząc przy tym żartobliwych komentarzy.

Żebrowski dodał nagie zdjęcie z żoną. Fani nie kryją zaskoczenia Fot. instagram.com / @zebrowski.michal

Aleksandra i Michał Żebrowscy są małżeństwem od niespełna 15 lat. Para razem wychowuje czwórkę dzieci: Franciszka, Henryka, Feliksa oraz urodzoną w lipcu 2022 roku córeczkę. W social mediach zasłynęli swoim oryginalnym poczuciem humoru, którym pokazują kuluary swojego życia prywatnego.

Na instagramowych profilach pary nie brakuje odważnych ujęć czy rodzicielskich kadrów. Nie brakuje również nagości. Spore kontrowersje wzbudziło nagie zdjęcie aktora wrzucone przez małżonkę, która zdecydowała się wymownie odpowiedzieć wzburzonym internautom.

Małżonkowie dość często publikują roznegliżowane kadry. Dlatego nie wielu zaskoczyły oryginalne życzenia, a dokładnie sposób, w jaki złożył je swojej ukochanej Michał Żebrowski.

Aleksandra Żebrowska właśnie skończyła 37 lat, w co wielu fanów nie dowierza. Z tej okazji aktor wrzucił na Instagrama wspólną fotografię, na której zapozowali na tarasie... nago, zasłaniając swoje ciała.

Pod postem natychmiastowo wylała się fala komentarzy, w których internauci nie szczędzili żartobliwych komentarzy. "Mam głupie skojarzenia, patrząc na to zdjęcie"; "Czy tylko ja widzę kadr z pornosa"; "Ładnie się tam bawicie"; "O nie! Będą kolejni Żebrowscy"; "Ładnemu we wszystkim ładnie"; "Golasy"; "Tak to można świętować"; "Coraz dziwniejsze te filmy dla dorosłych"; "A co Wy tam robicie?" - czytamy pośród masy urodzinowych życzeń.

Żebrowski jako "wójt z wąsem"

Przypomnijmy, że swego czasu sporą popularność zdobyło nagranie, na którym Michał Żebrowski sparodiował przemówienie Andrzeja Dudy. Aktor ma także na swoim koncie już jedną współpracę z fundacją SEXEDPL. Wraz z żoną zaangażował się z powstanie książki dla młodzieży o dojrzewaniu, kontaktach seksualnych i miłości.

Tym razem, jak pisaliśmy w naTemat, Żebrowski wystąpił w spocie tuż przed wyborami samorządowymi. Wideo właśnie pojawiło się na youtubowym kanale SEXEDPL.

Pokazano w nim przerysowaną, komediową scenę z gabinetu lidera samorządu, który dziękuje młodym współpracownikom i współpracowniczkom za pracę przy wyborach parlamentarnych, prosząc ich jednocześnie, by "nie zawracali sobie głowy wyborami lokalnymi, które nie są dla nich".

– Droga młodzieży, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w politykę. Rekordowa frekwencja! Do urn poszło więcej kobiet niż mężczyzn. Brawo, brawo, udowodniliście, że jak należy walczyć o wasze prawa – mówi w klipie wójt, wręczając kwiaty.

Po chwili widzimy, jak prosi "panią Grażynkę", aby zrobiła mu zdjęcie. – Polska jest kobietą – przekonuje wymownie przed obiektywem, a po chwili zwraca się do młodych:

– Ale wasze prawa to duża polityka. Tutaj jest samorząd, tutaj są naprawdę poważne sprawy... administracyjne. Nikt wam tutaj w krocza nie zagląda. Wolności wam nie odbiera. Także, jak się to mówiło kiedyś, zostańcie w domu.

W spocie młodzi dochodzą jednak do głosu i "zachęcają widzów do wzięcia udziału w wyborach, podkreślając, że mają one bezpośrednie przełożenie na ważne dla nich kwestie związane z ich codziennym życiem, m.in. opieką zdrowotną, komunikacją, edukacją czy kulturą".