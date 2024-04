Zofia Zborowska-Wrona swoją najnowszą publikacją "rozpaliła internet do czerwoności". Aktorka podzieliła się z fanami archiwalnymi kadrami. Jak sama przyznała, była wtedy jeszcze "bezdzietną lambadziarą" z nienaganną sylwetką. W komentarzach wrze. Zarzucono jej nawet, że przerabiała te materiały.

Zofia Zborowska-Wrona pokazała swoje archiwalne zdjęcia. Fot. Pawel Wodzynski/East News // Fot. Instagram / Zofia Zoborowska

Dziś jest szczęśliwą żoną siatkarza Andrzeja Wrony, mamą małej Nadziejki i oczekuje przyjścia na świat drugiej córeczki. Zofia Zborowska-Wrona aktywnie prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych.

Na Instagramie zgromadziła pokaźne grono internautów, które chętnie obserwuje jej poczynania. Aktorka w sieci pokazuje swoją naturalną twarz i nie koloryzuje rzeczywistości.

Zborowska zaskoczyła kadrami sprzed lat. "Ale hot!"

W najnowszym poście wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy była jeszcze singielką i nie miała dzieci. "O ludzie. Co ja znalazłam w telefonie. Bezdzietna lambadziara! Ba! Singielka! Początek znajomości z Andrzejem" – przyznała w opisie.

Do publikacji załączyła nagrania zza kulis sesji zdjęciowej. Zofia Zborowska-Wrona pokazała tam swoje wyrzeźbione ciało. Fani są pod wrażeniem jej... płaskiego brzucha.

"Ale hot!"; "Jaka figura" – czytamy w komentarzach. Odezwał się nawet mąż artystki. "Nic się nie zmieniłaś kochanie" – napisał Wrona.

Wśród komentujących znaleźli się też jednak tacy, którzy nie mogli uwierzyć, że filmiki Zborowskiej są "prawdziwe". "Ten brzuch to przerobiony?"; "Co to można zrobić dzięki sztucznej inteligencji" – stwierdzili niektórzy internauci.

Na tego typu reakcje zareagowała sama zainteresowana. Zapewniła, że materiałów nie przerabiała. – Ja taką talię mam naturalnie. Talia to moja najlepsza część ciała, ale obecnie wiadomo... – powiedziała na InstaStory i pokazała ciążowy brzuszek.

À propos ciążowego brzucha. Jak wiadomo, Zborowska-Wrona jest już w zaawansowanej ciąży. Gdy ostatnio pokazała swoją aktualną fotografię, jedna z internautek wytknęła jej: "Po co tak ten brzuch wywalać".

Absurdalna uwaga użytkowniczki spotkała się z szybką reakcją gwiazdy. "A co, mam go wciągać w domu?" – odpisała Zborowska-Wrona.