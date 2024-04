Robert Lewandowski o trzecim dziecku. Tak zareagował na pytanie o... syna

Robert Lewandowski oprócz sportowych sukcesów jest też szczęśliwy w życiu prywatnym. Od lat pozostaje mężem Anny Lewandowskiej. Para ma dwie córki: Klarę i Laurę. Piłkarz w jednym z najnowszych wywiadów został zapytany o... trzecie dziecko. Czy chciałby mieć jeszcze syna?

Robert Lewandowski o kolejnym dziecku. Fot. Instagram / Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i jego rodzina od lat pozostają na pierwszy stronach gazet. Fani interesują się Polakiem, który jest jednym z najlepszych piłkarzy. Po wygranych barażach "Lewy" wrócił do udzielania wywiadów także w ojczyźnie.

Ostatnio porozmawiał z dziennikarzem Faktów Sportowych WP. Otworzył się trochę w temacie prywaty. Przyznał, że w domu to on jest "bardziej surowym rodzicem, a żona częściej rozpieszcza córki".

Lewandowski o trzecim dziecku. Chciałby mieć syna?

Stara się pomagać córkom przy nauce matematyki, a wieczorami czyta im książki. Ponadto cała ich rodzina uczy się hiszpańskiego. O dziwo, w tym temacie to dziewczynki czasem pomagają tacie.

Czy Lewandowscy planują jeszcze powiększenie rodziny? O to postanowił zapytać piłkarza Piotr Koźmiński. – Kiedyś Polska będzie potrzebowała następcy Lewandowskiego. Czy będzie Robercik Junior? – zwrócił się bezpośrednio do "Lewego".

O Jezu! Powiem ci, że jestem dumny, że mam dwie córki . To super uczucie. Oczywiście nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię "nie", nie mówię "tak". Wiadomo, że Ania też tutaj ważną rolę pełni. Zobaczymy. Nie ma tak, że rozmawiamy o tym albo że jest jakaś presja. Kompletnie do tego tematu tak nie podchodzimy. Robert Lewandowski

Przypomnijmy, że Anna i Robert Lewandowscy rodzicami są już od 2017 roku. Wtedy na świat przyszła ich starsza pociecha Klara. Od tamtej pory trenerka i piłkarz nieco się zmienili.

– Klara zaczęła mnie otwierać na świat. Na to, że jednak ludzie są dobrzy, że nie trzeba się zamykać na świat i innych ludzi, że można im zaufać. To serce, które było obudowane skorupą, powoli się kruszyło. Wracając z przegranego meczu, (...) nagle widzisz, że czeka na ciebie osoba, która nie wie, co się dzieje, a i tak się do ciebie uśmiecha i czeka na twój powrót. Pokazuje ci, że życie przed i po to są różne światy – mówił "Lewy" w filmie dokumentalnym "Lewandowski – Nieznany", który w ubiegłym roku miał premierę na Amazon.

Dodajmy, że Lewandowscy w 2020 roku doczekali się drugiej córki Laury. Ta z kolei – jak wynika z opowieści rodziców – jest bardziej odważna i "lubi rządzić" starszą siostrą.