W e wtorek w finale barażów Biało-Czerwoni pokonali Walię w rzutach karnych i awansowali na Euro 2024. Robert Lewandowski już wrócił z tego meczu do Hiszpanii. Na lotnisku powitały go dwie stęsknione córki.





Tego Lewandowski się nie spodziewał. Tak córki przywitały go po zwycięstwie

redakcja naTemat

We wtorek w finale barażów Biało-Czerwoni pokonali Walię w rzutach karnych i awansowali na Euro 2024. Robert Lewandowski już wrócił z tego meczu do Hiszpanii. Na lotnisku powitały go dwie stęsknione córki.