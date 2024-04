W poniedziałek wieczorem na szczycie Połoniny Caryńskiej zapaliły się trawy. Spłonął ponad hektar terenu. Akcja gaśnicza była bardzo wymagająca. Na miejsce przyjechali strażacy na quadach.

Pożar na szczycie w Bieszczadach. Bardzo trudna akcja gaśnicza. Facebook.com/GOPR Bieszczady/Fot. Jakub Doliwa (OSP Lutowiska)

– Pali się przy szczycie. Na miejscu działa dziewięć zastępów straży pożarnej, ale dojeżdżają kolejne – poinformował 8 kwietnia około godz. 20:00 mł. bryg. Dariusz Dacko ze straży pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Strażaka cytuje TVN24.

Pożar w Bieszczadach

Pożar postawił na nogi wiele różnych służb. Gasiły go łącznie ponad 84 osoby. W akcji uczestniczyli: strażacy, ratownicy ze służby leśnej, GOPR oraz straż graniczną. Około godziny później ogień został zażegnany.

– Ogień został ugaszony – oznajmił po godz. 21:00 mł. bryg. Dacko. Strażak wyjaśnił, że pożar "miał on miejsce od strony południowej". Płomienie znajdowały się blisko najwyższego szczytu. Jak przyznał, "spłonęły połacie traw i porostów". Do akcji gaśniczej zaangażowano 14 quadów, a nawet drona, który monitorował teren.

Płonął szczyt Połoniny Caryńskiej

– Przyczyna pożaru nie jest nam znana. Na pewno nie doszło do wzniecenia ognia z powodu burzy. Dziś była ładna pogoda, sprzyjało to ruchowi turystycznemu. Na szczęście nie było osób poszkodowanych – podsumował strażak.

Z uwagi na to, że ogień pojawił się na szczycie Połoniny Caryńskiej, akcja gaśnicza była bardzo trudna. – Strażacy używali narzędzi do tłumienia pożarów. Nie wszędzie mogliśmy dojść, musieliśmy ręcznie pracować na nachyleniu przy silnym wietrze – relacjonował.

Przypomnijmy, że Połonina Caryńska to oblegane przez turystów miejsce wycieczek. To przez jej grań wiedzie czerwony Główny Szlak Beskidzki z Brzegów Górnych do Ustrzyk Dolnych. Tamtejszy widok jest jednym z najpiękniejszych w całych w Bieszczadach Wysokich. Przy odpowiedniej przejrzystości powietrza, z połoniny można zobaczyć nawet odległe o ponad 100 km ukraińskie Gorgany, albo położone 180 km dalej Tatry.

Nazwa połoniny pochodzi dawnej wsi Caryńskie, która w zamierzchłych czasach mieściła się u jej stóp. Co ciekawe, położone na połoninie pastwiska należały także do wsi: Berehy Górne, Bereżki oraz Ustrzyki Górne – stąd druga nazwa tego obszaru: Połonina Berehowska. Zwierzęta pasły się tu jeszcze w okresie międzywojennym.

Dziś Połonina Caryńska jest objęta ochroną w ramach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Występują tu rzadko spotykane w Polsce gatunki roślin, m.in.: