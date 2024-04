Zapytali księdza w Radiu Maryja o wynik wyborów. Wtedy zadzwonił Tadeusz Rydzyk

Piotr Brzózka

R ządzący przez 22 lata Toruniem i znany ze swojej sympatii do Radia Maryja prezydent Michał Zaleski poniósł porażkę w wyborach. Choć o zachowanie fotela powalczy jeszcze w II turze, jego słaby wynik martwi redemptorystów. Przekonali się o tym dziennikarze o2, którzy zadzwonili do radia, by – udając słuchaczy – zapytać o nastroje. Po chwili do dyskusji włączył się osobiście Tadeusz Rydzyk.