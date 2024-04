Grażyna Torbicka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. Przez lata współpracowała z TVP, dzięki której zdobyła popularność. Sukces odniosła również na płaszczyźnie prywatnej, tworząc szczęśliwe małżeństwo z Adamem Torbickim. Jednak jak się okazało, przed laty miała mieć romans ze znanym piłkarzem. Jak do tego doszło?

Torbicka zawróciła w głowie Nawałce? W młodości mieli mieć romans Fot. Pawel Wodzynski/East News

Grażyna Torbicka, od dawna uznawana za symbol profesjonalizmu, klasy i elegancji, przez ponad trzy dekady była twarzą związaną z kulturą w TVP. Odeszła z telewizji w 2016 roku, ale według niedawnych doniesień portalu plotek.pl, dziennikarka może wkrótce powrócić na antenę Telewizji Polskiej.

Warto jednak podkreślić, że nie tylko na polu zawodowym odnosiła liczne sukcesy. Prezenterka od wielu lat tworzy szczęśliwy związek z kardiologiem Adamem Torbickim. Jak się poznali? Wiele lat temu, kiedy młoda Grażyna Torbicka robiła badania potrzebne do dokumentów na prawo jazdy. Jak sama twierdzi, "trwałość jej małżeństwa to jej największy życiowy sukces".

Zanim Grażyna i Adam Torbiccy zawarli związek małżeński, nie brakowało spekulacji na temat jej romansu z Adamem Nawałką. Dziennikarka miała wpaść w oko piłkarzowi i selekcjonerowi. Mieli ze sobą romansować pod koniec lat 70. W jaki sposób była gwiazda TVP i sportowiec się poznali?

Torbicka poznała Nawałkę jako 18-latka, dzięki swojemu ojcu, który był wówczas wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Córka odwiedziła Henryka Loskę podczas jednego ze zgrupowań kadry. To właśnie wtedy miała nawiązać relację z młodym Nawałką. Teraz światło dzienne ujrzały szczegóły ich zapoznania. Jak donosi "Na Żywo", piłkarz wówczas miał mieć przerwę od swojego związku z koleżanką z liceum.

"On wprawdzie spotykał się wówczas z sympatią ze szkolnej ławy, grającą w koszykówkę, piękną Kasią Kotulińską. Ich uczucie jednak przechodziło wzloty i upadki, bowiem dziewczyna była o niego bardzo zazdrosna. Rozstawali się i wracali. Kiedy piłkarz poznał Grażynę Loskę, akurat cieszył się chwilową wolnością. Nowa znajoma szybko zawróciła mu w głowie. Potrafił po treningu wsiąść w samochód i pędzić do Warszawy tylko po to, by napić się z nią kawy" – przekazał informator gazety.

Przyjaciel piłkarza dementuje plotki

Sama zainteresowana nigdy nie zabrała głosu na temat rzekomego romansu z piłkarzem. Jednak tym spekulacjom zaprzeczył przyjaciel sportowca, Andrzej Iwan. W rozmowie dla magazynu "Tempo" przedstawił on nieco inną wersję zdarzeń. Jak sam przyznał, na relacji pomiędzy tymi dwojga miało zależeć przede wszystkim ojcu Torbickiej.

– Bujda! Heniu Loska woził córkę na zgrupowania kadry, bo chciał ją zeswatać z Adamem. Ale "Nawała" już chodził z Kaśką, był w niej zakochany – podsumował Iwan.

