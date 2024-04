Anna Popek niedawno zasiliła ekipę Telewizji Republika. Wszystko wskazuje na to, że prezenterka ma dobre relacje z dotychczasową twarzą stacji Danutą Holecką. W najnowszym wywiadzie podzieliła się wrażeniami po pierwszym wydaniu śniadaniówki. Wspomniała nawet, że chciałaby zaprosić redakcyjną koleżankę do studia.

Popek chce zaprosić Holecką do studia. Tak oceniła byłą prezenterkę TVP Fot. youtube.com / @Telewizja Republika

Informacje o transferze Anny Popek do TV Republika nie zaskoczyły nikogo. W końcu to właśnie tam wielu prezenterów po zwolnieniu z Telewizji Polskiej znalazło swój azyl. Choć swoją przygodę w stacji Sakiewicza zaczęła od wielkanocnego cyklu, to już teraz prowadzi pasmo śniadaniowe "Wstajemy".

Mało tego, jak przekazał informator "Świata Gwiazd", stacja ma mieć wobec niej poważne plany. Podobno chcą ją uczynić nową gwiazdą internetowego nadawcy.

Anna Popek jest już po nagraniu pierwszego odcinka porannego pasma. W najnowszym wywiadzie prezenterka zdradziła, jak się czuje po swoim debiucie. Wszystko wskazuje na to, że ma swój sposób na to, by cała ekipa z nią współpracująca dobrze się czuła.

"Przyniosłam dobre ciasto. Endorfiny od razu się podnoszą, ekipa widzi, że jest coś pysznego i każdemu się milej pracuje. Moi rodzice zawsze mówili: 'nie wchodź w nowe miejsce z pustą ręką'. Trzymam się tej zasady i zawsze jak zaczynam nowy projekt, to przynoszę coś słodkiego" – tłumaczyła w rozmowie z Plotkiem.

W trakcie wywiadu prezenterka podkreśliła, że ma bardzo dobre wrażenia, jednak jeżeli chodzi o stronę techniczną i wizualną "wszystko musi być jeszcze dopracowane". "Studio było szykowane w dość dużym tempie, żebyśmy mogli wystartować na początku kwietnia, więc trzeba być wyrozumiałym" – kontynuowała Anna Popek.

Przypomnijmy, że wspomniany wcześniej informator "Świata Gwiazd" zdradził, jak Danuta Holecka zareagowała na transfer byłej gospodyni "Pytania na Śniadanie". Jak sama miała przyznać, jej przejście odwróci od niej uwagę mediów, a ona sama zazna wreszcie "świętego spokoju".

Teraz okazało się, że Anna Popek chciałaby zaprosić byłą szefową "Wiadomości" do swojego studia. Jej zdaniem koleżanka świetnie sprawdziłaby się w śniadaniowym formacie.

"Ciekawy pomysł. Zaraz zapytam Danusię, czy chciałaby być naszym gościem. To na pewno byłoby ciekawe. Celebryci i osoby, które chcą się pochwalić swoimi dokonaniami i mają coś mądrego do powiedzenia, są u nas mile widziani" – podsumowała Popek.

Dlaczego Popek tak bardzo cieszy się na nowy projekt?

Anna Popek niedawno udzieliła wywiadu dla "Faktu", podczas którego zdradziła, dlaczego tak bardzo cieszy się na nowy projekt. Jak się okazało, w swoim programie nie będzie musiała poruszać tematów związanych z aktualną sytuacją polityczną w Polsce. Po chwili dodała, że zrobi wszystko, by nie pojawiły się tematy, które mogą wyprowadzić widzów z równowagi.

"Podzielenie społeczeństwa, jakie obserwujemy to zła droga. Ja dostałam zapewnienie, że w prowadzonym przeze mnie poranku jej nie będzie (polityki – przyp. red.), choć jest ona częścią naszego życia. Na pewno nie będzie żadnej agitacji i (...) sporów" – tłumaczyła była gospodyni "Pytania na Śniadanie".