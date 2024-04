Niedawno polskie wojsko kupiło nowe myśliwce F-35. Pierwsze mają trafić do naszych pilotów jeszcze w tym roku. Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosił właśnie internetowy konkurs, w którym można wymyślić dla nich nazwę. Jak można wziąć w nim udział? Wyjaśniamy.

Wojsko ogłasza konkurs na nazwę dla myśliwca. Jakie macie pomysły? Fot. Foto Olimpik/REPORTER, X.com/@SztabGenWP

Sztab Generalny Wojska Polskiego (SGWP) ogłosił na swojej oficjalnej stronie konkurs na wybór nazwy dla myśliwca F-35. "Chcemy, abyście wykazali się kreatywnością i zaproponowali nazwę, która będzie oddawać siłę tego potężnego narzędzia obrony" – zachęcają wojskowi na portalu X.

Wojsko ogłasza konkurs na nazwę dla myśliwca

Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy pod postem zamieszczonym na oficjalnym profilu SGWP (tym, który został zamieszczony w artykule) wpisać własną propozycję nazwy dla samolotu. Wojsko czeka na pomysły uczestników od piątku 12 kwietnia do czwartku 18 kwietnia tego roku.

W specjalnym komunikacie opisało również przebieg rywalizacji. W pierwszym etapie, spośród pełnoletnich uczestników konkursu spełniających wymogi zapisane w regulaminie, komisja wybierze pięciu laureatów – autorów najciekawszych nazw.

Następnie gremium zbierze się na posiedzeniu, które odbędzie się 19 kwietnia. Wówczas spośród pięciu propozycji nazw poprzez głosowanie zostanie wyłoniona ta zwycięska. Głosowanie odbędzie się w mediach społecznościowych, a dokładnie: pod postem opublikowanym na Facebooku i portalu X. Uczestniczyć w nim będą mogli obserwujący profil Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na wspomnianych platformach.

Królują nazwy ptaków i... bogów słowiańskich

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej SGWP oraz na profilu Sztabu w mediach społecznościowych. Na co może liczyć autor najlepszej nazwy? "Nagroda dla zwycięzcy nie tylko obejmie uznanie społeczności, ale także możliwość uczestnictwa w uroczystościach związanych z wprowadzeniem myśliwca do służby" – informuje Sztab Generalny.

Do godz. 18 pod postem pojawiło się niemal tysiąc komentarzy z różnymi nazwami. Wiele nawiązywało do historii Polski, niektóre do drapieżnych ptaków, symboli polskiej kultury, a nawet religii Słowian. Pojawiły się też imiona lub nazwiska rodzimych polityków oraz piłkarzy.

Przypomnijmy: pierwsze egzemplarze trafią w ręce naszych lotników jeszcze w tym roku. Na początku będą oblatywane w USA, do kraju mają trafić rok później.