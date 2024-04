Wojna w Ukrainie wciąż trwa, a Rosja prowadzi kolejne intensywne ostrzały rakietowe. Aktywność rosyjskich wojsk w nocy wymusiła reakcję Polski i NATO. "Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione" – przekazało w nocnym komunikacie Dowództwo Operacyjne.

Wojna w Ukrainie. Polska i NATO podrywają myśliwce. Jest komunikat. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało specjalny komunikat w sprawie ostatnich działań polskiego i NATO-wskiego lotnictwa.

"Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju" – czytamy w komunikacie opublikowanym po godz. 4:00 nad ranem.

Polska i NATO poderwały myśliwce. "Wszystkie procedury zostały uruchomione"

Dowództwo wyjaśniło, że w nocy z piątku na sobotę zaobserwowano intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Moskwa bowiem znów prowadzi ostrzały rakietowe na cele w Ukrainie.

"Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a DO RSZ na bieżąco monitoruje sytuację" – czytamy.

Trzy godziny później padł kolejny komunikat, w którym zaktualizowano informacje na temat działań w naszej przestrzeni powietrznej.

"Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej" – czytamy.

Przypomnijmy, że 24 marca władze Polski poinformowały o kolejnej rosyjskiej rakiecie, która naruszyła polską granicę.

Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

NATO reaguje na eskalację wojny w Ukrainie. Radosław Sikorski: Podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji

Jeszcze w miniony czwartek Radosław Sikorski poinformował podczas konferencji prasowej w Brukseli o kolejnych krokach NATO w związku z eskalacją wojny w Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji ogłosił, że zapadła decyzja o ustanowieniu misji Paktu Północnoatlantyckiego.

– Podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji natowskiej. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny, ale to znaczy, że będziemy teraz mogli wykorzystać koordynujące, szkoleniowe, planistyczne zdolności Sojuszu do wspierania Ukrainy w bardziej skoordynowany sposób – powiedział.

Co więcej, w miniony wtorek agencja Bloomberga podała, że sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg zaproponował utworzenie funduszu dla Ukrainy o wartości 100 mld dolarów w ciągu pięciu lat. Konkretna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w lipcu podczas szczytu w Waszyngtonie z okazji 75-lecia NATO.