Netanjahu zabrał głos po nocnym ataku Iranu. Mocne słowa premiera Izraela

Piotr Brzózka

P remier Izraela Benjamin Netanjahu skomentował w niedzielę rano nocny atak Iranu na jego kraj. W niezwykle lakonicznym wpisie na platformie X polityk odniósł się do tego, co się stało, ale też zasugerował enigmatycznie, co stać się może. Czy to zapowiedź zdecydowanego odwetu?