Nowe informacje o 4. sezonie "Wiedźmina". Wiadomo, czym twórcy mają się inspirować

Czwarty sezon serialu "Wiedźmin" zbliża się dużymi krokami, a sieć coraz częściej zalewają nowe pogłoski o produkcji. Tym razem Redanian Intelligence, które już w przeszłości dało się poznać jako rzetelne źródło wiedzy o hicie Netfliksa, zdradziło, czym twórcy mają inspirować się w kontynuacji z Liamem Hemsworthem. Niestety nie chodzi o książki.

Nowe wieści dot. 4. sezonu "Wiedźmina". Wiadomo, czym serial będzie się inspirować. Fot. materiał prasowy / Netflix

Nowe doniesienia dot. 4. sezonu "Wiedźmina"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, pod koniec lipca 2023 roku na platformę Netflix trafiła druga część 3. sezonu "Wiedźmina" i tym samym ostatnia odsłona serialu z Henrym Cavillem jako białowłosym Geraltem z Rivii. W kontynuacji dwa miecze po brytyjskim aktorze przejmie australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci", Liam Hemsworth. Wielu widzów "Wiedźmina" z przykrością przyjęło wiadomość o odejściu Cavilla, który uchodził za ostatni ratunek dla serialowego uniwersum. Brytyjski aktor uważał się za ogromnego fana prozy Andrzeja Sapkowskiego i służył showrunnerom pomocą przy scenariuszu oraz tworzeniu ekranowego Białego Wilka tak, by był wierny oryginalnej sadze.

Przypomnijmy, że już trzecia odsłona serialu miała problem z zatrzymaniem przy sobie miłośników Geralta z Rivii. Wiele zmian w fabule tylko zniechęciło fanów oryginału do dalszego oglądania.

Wiadomo, że Hemsworth wziął sobie do serca wyzwanie, którego się podjął. Odtwórca roli Jaskra, Joey Batey, zdradził wcześniej, że brat Thora pochłonął wszystkie części sagi i dużo czasu poświęca na treningi. Niedawno na Instagramie Australijczyka mogliśmy zobaczyć zdjęcie, na którym prężył muskuły.

Według nieoficjalnych doniesień zwiastun kolejnej odsłony "Wiedźmina" ma pojawić się niebawem. Redanian Intelligence zdołało się ostatnio dowiedzieć czegoś więcej na temat kostiumów, jakie zobaczymy w czwartym sezonie. Według pogłosek mają być one inspirowane grami CD Projekt Red.

Nowa zbroja Geralta ma podobno wyglądać jak ta z mistrzowskiego rynsztunku szkoły Wilka z "Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu".

Jak dobrze pamiętasz postaci z serialu "Wiedźmin"? [QUIZ]

Serial wyjaśni zmianę Henry'ego Cavilla na Liama Hemswortha?

Odkąd informacja dotycząca zmiany głównego gwiazdora "Wiedźmina" ujrzała światło dzienne, widzowie zaczęli zastanawiać się, czy zastępstwo Henry'ego Cavilla zostanie wyjaśnione w scenariuszu. Redanian Intelligence przekazał swego czasu, że zdołał dotrzeć do taśm z przesłuchań do nowych odcinków hitu Netfliksa, które zdradzają, jak twórcy zamierzają wprowadzić Liama Hemswortha do fabuły.

W jednej ze scen pojawia się Nimue, dziewczyna zafascynowana legendą o pewnym wiedźminie i czarodziejce, a także wędrowny gawędziarz i obieżyświat o imieniu Stribog.

Zdaniem portalu opowieść snuta przez książkowego bohatera może wyjaśnić zmianę aparycji ekranowego Geralta z Rivii. Co ciekawe, jakiś czas temu producent wykonawczy serialu - Tomasz Bagiński ("Katedra") - tłumaczył, że uniwersum "Wiedźmina" nie składa się wyłącznie z jednego świata.

W sadze polskiego pisarza fantasy Nimue, która (SPOILER!) ostatecznie okazała się Panią Jeziora, gromadziła w swojej wieży obrazy, książki i ludowe zapiski przedstawiające sceny z historii Geralta, Yennefer i Ciri.

Czytaj także: https://natemat.pl/495983,3-sezon-wiedzmina-netfliksa-gejowski-romans-jaskra-to-nie-jedyna-zmiana