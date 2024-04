Liam Hemsworth pokazał, jak przypakował do "Wiedźmina". Internauci zalali go hejtem

Liam Hemsworth wrzucił na Instagram zdjęcie swojej imponującej muskulatury. Internauci od razu połączyli ją z jego rolą w "Wiedźminie", ale sęk w tym, że nie pogodzili się jeszcze z odejściem Henry'ego Cavilla. Dali więc 34-latkowi znać, co myślą o nim jako o nowym Geralcie z Rivii. Hemsworthowi dostało się również z powodu... Miley Cyrus.

Liam Hemsworth zastąpi Henry'ego Cavilla w "Wiedźminie", ale fani... go nie chcą Fot. ANGELA WEISS/AFP/East News

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w lipcu ubiegłego roku na platformę Netflix trafiła druga część trzeciego sezonu "Wiedźmina" i tym samym ostatnia odsłona serialu z Henrym Cavillem jako białowłosym Geraltem z Rivii. Brytyjczyk nie wyjawił, skąd taka decyzja, ale nieoficjalnie mówi się, że był niezadowolony z kierunku, w jakim poszli twórcy ekranizacji sagi Andrzeja Sapkowskiego.

W czwartym sezonie dwa miecze przejmie po Cavillu australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci", Liam Hemsworth. 34-latek chce wcielić się w rolę Białego Wilka najlepiej jak potrafi i ostro przygotowuje się do głównej roli w "Wiedźminie".

– Wymieniliśmy się mailami, w których opisywaliśmy nasze ulubione fragmenty z książek (...) On w pełni się temu poświęcił. Jego plan przygotowawczy jest niesamowity. Po prostu pochłania książki – powiedział odtwórca Jaskra Joey Batey w ubiegłorocznym wywiadzie z serwisem GamesRadar+.

Liam Hemsworth na Instagramie pokazał, jak trenuje do "Wiedźmina 4". W komentarzach hejt

Jednak Hemsworth nie tylko czyta, ale również ostro trenuje na siłowni. Aktor wrzucił na Instagram zdjęcie z siłowni, na której pokazuje swoją nową, imponującą muskulaturę. Przy okazji podziękował fanom za oglądanie jego nowego filmu.

"Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy obejrzeli 'Strefę wroga'! Opinie są niesamowite. Jestem niezmiernie wdzięczny za całą miłość i wsparcie! – napisał.

Niestety w komentarzach uaktywnili się fani "Wiedźmina", którzy dali Australijczykowi znać, co myślą o nowym Geralcie z Rivii. "Nie obchodzi nas to, chcemy Henry'ego", "Nie zastąpisz Henry'ego Cavilla jako wiedźmina", "Henry Cavill wyglądał lepiej", "Po prostu chcesz być jak Henry", "Żądamy Henry'ego" – pisali.

Hemsworthowi dostało się też z innego powodu. Aktor jest byłym mężem Miley Cyrus, a para rozwiodła się w 2020 roku po dwóch latach małżeństwa. Brat Chrisa Hemswortha ("Thor") ponoć zdradził piosenkarkę z 14 kobietami. W ubiegłym roku gwiazda poświęciła mu swoją przebojową piosenkę "Flowers", w której nie zostawiła na byłym suchej nitki.

Internauci nie pozwolili aktorowi o tym zapomnieć i zalali komentarze... gifami z Miley Cyrus. Dali też do zrozumienia, że Hemsworth nieprzypadkowo "przypakował" właśnie po aferze z "Flowers" "Ludzie się rozwodzą, pogódź się z tym", "Trzeba było nie zdradzać", "Chyba faktycznie zdradzałeś Miley" – czytamy.

Niektórzy bronili jednak gwiazdora. "Fani Miley i Cavilla serio są siebie warci", "Proszę, dajcie mu spokój. On jest świetnym aktorem. Przeszedł długą drogę, aby być tam, gdzie jest dzisiaj. Zasługuje na całe uznanie za to, co osiągnął" – apelowali do reszty.

"Wiedźmin 4": ta scena może wyjaśnić wprowadzenie Hemswortha do serialu

Widzowie od dłuższego czasu zastanawiają się, czy wprowadzenie Hemswortha do serialu znajdzie swoje wyjaśnienie w fabule. Aparycją nie przypomina poprzedniego odtwórcy netfliksowego łowcy potworów.

Na początku roku serwis Redanian Intelligence, który już wcześniej dał się poznać jako rzetelne źródło doniesień o "Wiedźminie", zdołał dotrzeć do taśm z przesłuchań do nowych odcinków "Wiedźmina". W jednej ze scen pojawia się Nimue, dziewczyna zafascynowana legendą o pewnym wiedźminie i czarodziejce, a także wędrowny gawędziarz i obieżyświat o imieniu Stribog.

Zdaniem portalu opowieść snuta przez książkowego bohatera może wyjaśnić zmianę aparycji ekranowego Geralta z Rivii. Co ciekawe, jakiś czas temu producent wykonawczy serialu, Tomasz Bagiński ("Katedra"), tłumaczył, że uniwersum "Wiedźmina" nie składa się wyłącznie z jednego świata.

SPOILER! Nadmieńmy, że w sadze Sapkowskiego Nimue, która ostatecznie okazała się Panią Jeziora, gromadziła w swojej wieży obrazy, książki i ludowe zapiski przedstawiające sceny z historii Geralta, Yennefer i Ciri.