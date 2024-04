Pogoda w ostatnich tygodniach zaskakiwała nie tylko w Polsce. Fala upałów przetoczyła się m.in. przez Chorwację. Jeszcze w weekend w wielu miejscach notowano rekordowo wysokie wartości. Jednak meteorolodzy bija tam na alarm. Lada moment nadejdzie gwałtowna zmiana pogody.

Gwałtowna zmiana pogody w Chorwacji. Po fali upałów nadciąga ochłodzenie i śnieg Fot. Unsplash/Hansa-Jürgena Weinhardta/wxcharts.com

Podczas weekendu środkowa Chorwacja cieszyła się ponad 30-stopniowymi upałami, a wiele osób spędzało czas na świeżym powietrzu. Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny ostrzega jednak mieszkańców i turystów. Już w środę może tam sypnąć śniegiem.

Kwiecień plecień w Chorwacji. Anomalii w pogodzie ciąg dalszy

Jak pisze chorwacki Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny, kwiecień zaskoczył wszystkich temperaturami. Dotychczasowa średnia jest znacznie powyżej wieloletnich średnich dla tego miesiąca. 30-stopniowych upałów w niektórych regionach nie widziano od ponad 100 lat. Jednak gwałtowna fala z wysokimi wartościami na termometrach skończy się równie szybko, jak się zaczęła.

Jeszcze 15 i 16 kwietnia będą należały do bardzo pogodnych i ciepłych. Jednak już we wtorek po południu do Chorwacji zacznie docierać fala znacznie zimniejszego powietrza. Spadek temperatury będzie odczuwalny błyskawicznie. Zamiast 30 st. C, w środę na termometrach będzie widoczne ok. 11 st. C. A to dopiero początek złych wiadomości dla Chorwatów i wypoczywających tam turystów.

Powiew zimy w Chorwacji. Najpierw burze, później sztorm i śnieg

W momencie zetknięcia cieplej i zimnej masy powietrza w Chorwacji wystąpią gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą obfite opady deszczu, a także silny wiatr. Szczególnie niebezpiecznie 16 kwietnia zrobi się w głębi kraju i na północy Adriatyku, a we wtorek wieczorem i w środę również w Dalmacji.

Jeszcze gwałtowniejsze zmiany czekają mieszkańców regionów górskich. W Gorskim Kotarze (kraina przylegająca do Zatoki Rijeckiej) prognozowane są opady śniegu z deszczem, a nawet samego śniegu. Meteorolodzy nie wykluczają, że utworzy się tam nawet ponad 10-cm pokrywa śnieżna. Oznacza to bardzo trudne, zimowe, warunki na drogach.

"W środową noc na niektórych nizinach środkowej i wschodniej Chorwacji możliwe są bardzo niewielkie opady deszczu ze śniegiem lub śniegu" – dodają meteorolodzy w najnowszej prognozie. Eksperci ostrzegają także przed silnym wiatrem. "Wzdłuż wybrzeża przewidywane są ograniczenia w ruchu ze względu na fale sztormowe" – alarmują przedstawiciele Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego.

Gwałtowne ochłodzenie w Polsce. Pogoda zaskakuje

Nie tylko Chorwaci muszą przygotować się na duże zmiany pogody. To samo w ciągu kilku najbliższych dni czeka również Polaków. Poniedziałek będzie bowiem ostatnim tak ciepłym dniem co najmniej do 24 kwietnia. Już we wtorek temperatura w centrum i na południu utrzyma się na poziomie 10-12 st. C, a na północy kraju zaledwie 4-6 st. C.

W środę będzie jeszcze chłodniej. W centrum i na południu odnotujemy 8-9 st. C. Jedynie na zachodzie i południu jest szansa na 10-11 st. C. Taka sytuacja utrzyma się przynajmniej do weekendu, kiedy to ociepli się do ok. 12-14 st. C we wszystkich regionach poza południowo-wschodnimi województwami. Tam odnotujemy ok. 8-9 st. C.

Wraz z ochłodzeniem, powinniśmy spodziewać się również opadów. W poniedziałek mocniej popada na południu, a we wtorek na północy. Później sytuacja się uspokoi, ale intensywne opady wrócą w weekend, a zwłaszcza w niedzielę. Wówczas w Tatrach suma opadów może wynieść 80 mm, a na całym południu ok. 20-46 mm.