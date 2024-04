W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, jakoby 23-letnia księżniczka i porucznik lotnistwa Salma bint Abdullah II, zestrzeliła w nocy z soboty na niedzielę sześć irańskich dronów. Maszyny przelatywały nad państwem zmierzając w kierunku Izraela.

Zaskakujące doniesienia o jordańskiej księżniczce. Zestrzeliła z F-16 sześć irańskich dronów? Fot. YOUSEF ALLAN/AFP/East News/Jordanian Royal Palace

23-letnia Salma bint Abdullah II jest drugą córką i trzecim dzieckiem króla Jordanii Abdullaha II i królowej Rani. Kilka lat temu księżniczka ukończyła Królewską Akademię Wojskową Sandhurst w Wielkiej Brytanii, a następnie została przyjęta do służby w jordańskich siłach zbrojnych w stopniu podporucznika.

Zaskakujące doniesienia o jordańskiej księżniczce

Ambicje młodej księżniczki były jednak większe. Niedługo potem ukończyła kurs pilotażu na samolocie Pilatus PC-21, a 2020 roku została pierwszą kobietą w kraju wyznaczoną do szkolenia na odrzutowe samoloty bojowe.

Obecnie księżniczka ma już stopień porucznika i szkoli się na samolotach F-16. Trening nie należy jednak do najprostszych – jest bardzo skomplikowany i wymaga regularności – a w międzyczasie 23-latka odbywała studia licencjackie z archeologii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii.

Nie trzeba dodawać, że długie przerwy w lataniu nie sprzyjają podtrzymaniu niezbędnych umiejętności i zdobywaniu nowych doświadczeń. Stopień przygotowania do walki takiego pilota jest... po prostu niski.

Mimo to po powrocie do Jordanii w grudniu ubiegłego roku Salma dała się sfotografować na pokładzie samolotu. Nie był to jednak myśliwiec F-16, ale – wymagający wieloosobowej załogi – transportowy C-130 Hercules. Samolot zrzucał pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Odpierała atak irańskich bezzałogowców?

Wróćmy jednak do zaskakujących doniesień z mediów społecznościowych. Wiadomo, że Królewskie Siły Powietrzne Jordanii wykonywały w nocy z 13 na 14 kwietnia zadania z zakresu obrony powietrznej kraju. Mimo to rewelacji o osobistym udziale Salmy w zwalczaniu irańskich dronów nie potwierdzają żadne wiarygodne źródła.

Co więcej, cytowany jako źródło artykuł z hinduskiego portalu... w rzeczywistości nie istnieje. Jak wyjaśnia hinduski serwis fact-checkingowy D-Intent Data, użyto wzoru z innego tekstu, którego tytuł i nagłówek został przerobiony, a następnie udostępniony w postaci screenshota.

Fact-chceckerzy w akcji

Orginalny tytuł tekstu brzmiał: "Księżniczka Salma z Jordanii przewodzi inicjatywie Sił Powietrznych mającej na celu zrzut środków medycznych w Gazie". Artykuł został opublikowany w połowie grudnia 2023 r. "Propagandyści rozpowszechniają cyfrowo zmienione artykuły prasowe, aby przejąć narrację na temat eskalacji konfliktu między Izraelem a Iranem" – podsumowuje na X.com D-Intent Data.

W podobnym tonie wypowiada się pakistański portal dziennikarzy społecznych Dialogue Pakistan. "Zdjęcie, które udostępniane jest w Internecie, pochodzi z zeszłego roku, kiedy księżniczka Jordanii brała udział w misji humanitarnej w Gazie, twierdzenie jest fałszywe i bezpodstawne" – wskazano.

Konkludując, nie wiadomo, czy po niedawnym powrocie do kraju 23-letnia księżniczka odzyskała uprawnienia do pilotowania myśliwca F-16. Nie można również potwierdzić udziału Salmy jako pilotki w odpieraniu ataku irańskich dronów. Prawdopodobnie doniesienia są więc tzw. fake newsami.