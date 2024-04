Przełom ws. morderstwa pod Gdańskiem! Wiadomo, co z poszukiwanym Rafałem Z.

Rafał Z. został zatrzymany na terenie powiatu gdańskiego – przekazała w środę wieczorem Polska Agencja Prasowa, na którą powołuje się między innymi Onet. 42-latek był poszukiwany od kilku dni. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo żony w Jagatowie niedaleko Pruszcza Gdańskiego.

Do zabójstwa doszło w ubiegłą niedzielę w Jagatowie na Pomorzu. Od razu rozpoczęła się policyjna obława za mężczyzną, który od samego początku był poszukiwany w sprawie zabójstwa żony.

Według ustaleń śledczych 42-letni Rafał Z. miał zaatakować nożem 40-letnią Annę. Ciało kobiety znaleziono na podwórku. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała, że to bezpośredni świadek zdarzenia wskazał męża kobiety jako sprawcę.

Rafał Z. z Jagatowa podejrzany o morderstwo żony. Wiadomo, co ze zbiegiem

Jak podała w środę wieczorem Polska Agencja Prasowa, podejrzany został zatrzymany na terenie powiatu gdańskiego. Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazała, że Rafał Z. wpadł w ręce mundurowych "na terenie zabudowań gospodarczych".

"Odnaleziono go we wsi Kłodawa. Ukrywał się na jednej z posesji, skąd do szpitala zabrała go karetka" – relacjonuje lokalny portal Trójmiasto.pl. Portal, powołując się na informację z pomorskiej policji, podaje ponadto, że 42-latek został zatrzymany przed godz. 19:00. "Obecnie prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury" – czytamy.

