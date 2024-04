Szczepan Twardoch dołączył do Kanału Zero. Internauci miażdżą jego debiut u Stanowskiego

Pisarz Szczepan Twardoch dołączył do drużyny Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Zadebiutował już w środowym odcinku, w którym mówił m.in. o Śląsku i stwierdził, że "jest Ślązakiem, a nie Polakiem". Internauci się zagotowali i nie są zadowoleni z nowego "nabytku" kanału.

Szczepan Twardoch dołączył do Kanału Zero Fot. Grzegorz Klatka/Reporter

"Kto będzie nowym asem w talii Krzysztofa Stanowskiego? Aktor? Muzyk? Pisarz? Polityk? Kolejny znany dziennikarz? A może ktoś zupełnie inny, jak myślicie?" – dopytywał Kanał Zero na Instagramie.

Szczepan Twardoch w Kanale Zero! Już zadebiutował u Krzysztofa Stanowskiego

Odpowiedź poznaliśmy w programie, który zadebiutował na kanale na YouTube w środę o 20. To Szczepan Twardoch. Pisarz nie tylko był gościem Stanowskiego, ale dołącza również do zespołu. Będzie tworzył wideo z serii commentary.

Twardoch jest autorem takich dzieł, jak "Król", "Morfina", "Drach", "Królestwo" czy "Chołod". W 2012 roku otrzymał Paszport "Polityki", a rok później – Nagrodę Czytelników Literackiej Nagrody Nike za "Morfinę". Był również dwukrotnie finalistą tego najbardziej prestiżowego wyróżnienia literackiego w Polsce.

Jest nie tylko pisarzem, ale publicystą. Od 2021 roku jest felietonistą "Gazety Wyborczej", a wcześniej pisał, m.in. dla Onetu, focus.pl i silesion.pl. Słynie z kontrowersyjnych opinii, jak ta w niemieckiej gazecie "Die Welt" w 2022 roku, w której skrytykował politykę Niemiec wobec Rosji.

Twardoch jest również dumnym Ślązakiem i to między innymi o swojej śląskości mówił w "Godzina Zero". Stwierdził, chociażby, że "jest Ślązakiem, nie Polakiem", a "polska niepodległość to duże słowo". Wspominał również o podziale polskiego społeczeństwa.

Gość Stanowskiego widzom się niestety nie spodobał. Pod filmem na YouTube pojawiły się praktycznie same głosy krytyki. "Niespodzianka! Włączam i czuję się, jak te dzieci, co pod choinką znalazły prezent, a w kartonie po PlayStation 5 były książki zamiast konsoli..." – stwierdził ktoś obrazowo.

"Pierwszy odcinek Kanału Zero, w którym gość Krzysztofa zirytował mnie na tyle, że zgodziłem się przyciszyć telewizor i pójść do sklepu po wino", "Ciężko się słuchało", "Najgorsza Godzina Zero póki co. Tego się praktycznie nie da słuchać", "Szkoda czasu", "Bardzo zły pomysł", "Mam wrażenie, że niektórzy jak doświadczą odrobinę sławy, to odpływają totalnie od rzeczywistości", "Ciekawe, kiedy wylot tego dżentelmena. Stano jak zwykle z głową w chmurach, jeśli chodzi o dobór pracowników", "Podręcznikowy narcyz" – piszą ostro internauci.

Wielu nie zgadza się także z poglądami Twardocha, a w komentarzach uaktywnili się również "obrońcy polskości". "Zabił mnie swoją Śląszczyzną, dziś out dla mnie. Sorki, za duży słowotok i brak konkluzji, a do tego mieszanie w garnku", "Panie Krzysztofie, zostaw go Pan, niech sobie pisze te książki, a na inne tematy niech się nie wypowiada, bo krzywdę sobie i Panu (tym razem) robi", "Zrobił krzywdę Śląskowi", "Pan Twardoch nie przysłużył się dzisiaj dla Śląska" – czytamy.

Maria Stepan przechodzi do Kanału Zero. To kolejny transfer z TVP

Kanał Zero, który przekroczył już milion subskrypcji, wciąż rośnie w siłę. We wtorek 16 kwietnia Krzysztof Stanowski za pomocą platformy X (dawny Twitter) poinformował, że do jego projektu dołączy Maria Stepan – dziennikarka, którą do tej pory widzowie mogli oglądać na antenie TVP Info.

Stepan z publicznym nadawcą związana była blisko 10 lat. Wcześniej pracowała w Radiu Zet i Radiu Puls.

Przypomnijmy, że Maria Stepan specjalizuje się w tematyce wschodniej. W swoim dziennikarskim dorobku ma kilka reportaży między innymi dotyczących wojny w Ukrainie. W minionym roku zrealizowała film dokumentalny "Nie wolno ustępować!" opowiadający o polityce zagranicznej w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Przejście Marii Stepan do Kanału Zero to nie pierwszy transfer z Telewizji Polskiej. Do Krzysztofa Stanowskiego przeszły też Izabella Krzan i Arleta Bojke.

