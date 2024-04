Kolejny duży transfer do Kanału Zero. Tym razem to była dziennikarka TVP

Trzeba przyznać, że Kanał Zero rośnie w siłę. Niedawno nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego świętował milion subskrypcji na platformie YouTube. Teraz dowiadujemy się, że do "zerowej" redakcji dołączy była dziennikarka TVP.

Kanał Zero pod koniec marca przekroczył milion subskrypcji. Krzysztof Stanowski poinformował o tym sukcesie w trakcie wywiadu z Rafałem Ziemkiewiczem. W studio pojawiło się nawet konfetti.

– Jest, proszę. Milion subów w Kanale Zero. Dziękuję wszystkim, którzy te suby zostawili. Jest to dość szybki milion, ponieważ wystartowaliśmy 1 lutego, jest 24 marca, a więc niecałe dwa miesiące zajęło nam dojście do tego miliona – stwierdził twórca nowego projektu.

Warto jednak podkreślić, że na ten sukces pracuje nie tylko on sam, ale również masa popularnych i lubianych nazwisk.

Teraz jak się okazało, do Kanału Zero dołączy kolejna, znana z telewizji twarz. We wtorek 16 kwietnia Krzysztof Stanowski za pomocą platformy X (dawny Twitter) poinformował, że do jego projektu dołączy Maria Stepan – dziennikarka, którą do tej pory widzowie mogli oglądać na antenie TVP Info.

Przypomnijmy, że Stepan specjalizuje się w tematyce wschodniej. W swoim dziennikarskim dorobku ma kilka reportaży między innymi dotyczących wojny w Ukrainie.

W minionym roku zrealizowała film dokumentalny "Nie wolno ustępować!" opowiadający o polityce zagranicznej w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Maria Stepan z publicznym nadawcą związana była blisko 10 lat. Wcześniej pracowała w Radiu Zet i Radiu Puls.

To nie pierwszy transfer z TVP

Przejście Marii Stepan do Kanału Zero to nie pierwszy transfer z Telewizji Polskiej. Pod koniec marca bieżącego roku po 20 latach pracy z publicznym nadawcą rozstała się Arleta Bojke. Ostatnio pracowała w redakcji zagranicznej TVP Info, gdzie zajmowała się między innymi zagadnieniami wschodnimi.

Wcześniej była korespondentką w Moskwie oraz reporterką "Wiadomości" i "Panoramy". Teraz Bojke pracuje dla Kanału Zero, a w zeszły weekend zadebiutował jej autorski program "Świat od zera".

Z kolei z końcem stycznia Izabella Krzan zamieściła pożegnalny wpis na Instagramie, potwierdzając rozstanie z "Pytaniem na Śniadanie". Gospodyni popularnej śniadaniówki nie musiała długo czekać na propozycję pracy. Pomocną dłoń wyciągnął do niej Stanowski, który zaproponował jej prowadzenia porannych pasm.

"Przejście z TV do internetu to spore wyzwanie. W razie czego zawsze możecie za dwie stówki kupić u mnie samogłoskę i też się dogadamy" – taki opis pojawił się na InstaStory prezenterki, która przez ostatnie lata spełniała się także zawodowo w "Kole Fortuny", wspomagając najpierw Rafała Brzozowskiego, a potem Norbiego.

Chwilę później na instagramowym profilu Kanału Zero też pojawił się komunikat. "Jest wysoko? Jest! Izabella Krzan dołącza do drużyny! Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016. Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero!" – napisano.

