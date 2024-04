Partnerka Arkadiusza Milika aktywnie prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych. Publikuje tam często swoje odważne zdjęcia. W jednym z najnowszych postów pokazała wysportowaną sylwetkę, a szczególnie uwydatniła pośladki. W komentarzach nie brakuje zachwytów.

Partnerka Milika "podpaliła internet" nowym zdjęciem. Fot. Instagram / Agata Sieramska

Arkadiusz Milik jako jeden z polskich piłkarzy, cieszy się zainteresowaniem mediów. Sportowiec od kilka lat jest w związku z Agatą Sieramską, która jest znana szerszej publiczności jako Agatycze.

Partnerka Milika w bikini. Fani są pod wrażeniem jej figury

29-latka swego czasu robił karierę jako modelka. Teraz skupia się na aktywności w social mediach. Na Instagramie obserwuje ją ponad 200 tys. użytkowników.

Ostatnio partnerka Milika pokazała swoje "gorące" ujęcie znad basenu. Influencerka odpoczywa właśnie we Włoszech. Przy okazji postanowiła pochwalić się swoim wysportowanym ciałem.

"Nic nie sugeruję, ALE, co wolicie w tym tygodniu zrobić razem? LIVE POŚLADKI czy POWER PILATES? Czekam na głosy i rozpisuję plan" – zaczepiła swoje obserwatorki w opisie.

W komentarzach nie brakowało komplementów. "Ale hot"; "Agata, bo zacznę z Tobą ćwiczyć"; "Ogień" – czytamy w wiadomościach pod wpisem.

Dodajmy, że partnerka Milika od lat dba o swoją sylwetkę. – Sport od zawsze był częścią mojego życia i już od najmłodszych lat byłam bardzo aktywna fizycznie. Lubiłam biegać, pływać i uprawiać sporty zespołowe. Próbowałam przeróżnych dyscyplin i ostatecznie skupiłam się na treningach fitness. A obecnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu treningów personalnych i dietetyki – mówiła sama zainteresowana w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

***

Rozwiążcie nasz quiz!

***

W tej samej rozmowie ujawniła, jaki jest jej ulubiony trening. – Najlepsza aktywność fizyczna czy dieta to taka, w której jesteśmy w stanie konsekwentnie wytrwać przez większą część naszego życia. Zachowanie odpowiedniej równowagi w odżywianiu się i ćwiczeniu sprawia, że o wiele łatwiej jest osiągnąć wyznaczone cele. W naturalny sposób te elementy stają się częścią naszego dnia i całego życia. Moim ulubionym treningiem jest HIIT – krótki, intensywny i pozbawiony nudy. Odkąd mieszkam we Francji, zaczęłam uczyć się gry w tenisa, jest to dla mnie bardzo przyjemna forma dodatkowej aktywności fizycznej – przyznała.