PLL LOT zmuszone do odwołania kluczowych lotów. "Kwestie bezpieczeństwa"

Klaudia Zawistowska

T o już pewne. W piątek 19 kwietnia samoloty należące do PLL LOT nie polecą na trasie z Lotniska Chopina do Tel Awiwu i Bejrutu. W rozmowie z naTemat do kwestii odwołanych połączeń odniosło się biuro prasowe polskiego przewoźnika.