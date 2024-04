Grupa aktywistów podjęła próbę zablokowania ruchu na aż trzech mostach w Warszawie. Protestujący nad ranem próbowali przykleić się do jezdni. Reakcja policji była jednak natychmiastowa. Aktywistom nie zadziałał też klej, którym chcieli przytwierdzić się do asfaltu. Policja wydała komunikat dotyczący sytuacji na drogach, gdzie podjęto próbę przeprowadzenia tej specyficznej formy protestu.

Blokada mostu w Warszawie. Aktywiści próbowali przykleić się do drogi. Fot. Twitter / Ostatnie Pokolenie

Blokada mostu w Warszawie. Aktywiści próbowali przykleić się do drogi

Jak relacjonuje "Gazeta Wyborcza", w poniedziałek tuż przed godziną 9 kilkanaście osób w kamizelkach stanęło na mostach Świętokrzyskim, Śląsko-Dąbrowskim i Poniatowskim w Warszawie.

To aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie, którzy chcieli oprotestować w ten sposób brak adekwatnych działań wobec kryzysu klimatycznego.

W trakcie protestu do akcji natychmiast wkroczyła policja. Na moście Poniatowskiego nie udało się doprowadzić do blokady. Podobnie było w przypadku mostu Świętokrzyskiego. Tam aktywiści zostali usunięci z ulicy w kilka chwil. Udało się zainterweniować, zanim ci przykleili się do asfaltu.

"Policjanci poprosili aktywistów, żeby zeszli z jezdni. Kiedy to się nie udało, funkcjonariusze siłą ściągnęli ich z drogi. Zgromadzeni próbowali przykleić się specjalnym klejem, ale ten nie zadziałał – informuje Wirtualna Polska.

Komenda Stołeczna Policji wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowali o podjętych działaniach. "W związku z możliwymi blokadami mostów w Warszawie stołeczni policjanci zabezpieczają rejony przepraw" – przekazali funkcjonariusze.

"Kierowcy mogą napotkać czasowe utrudnienia. W przypadku prób blokady mostu zgodnie z prawem podejmujemy działania mające na celu przywrócenie normalnego ruchu pojazdów" – dodali.

Wyjaśnijmy, że protestujący domagają się przekazania 100 proc. środków z budowy autostrad na rozwój lokalnego transportu publicznego oraz wprowadzenie systemu jednego biletu na cały transport regionalny w Polsce za 50 zł.

Zagrozili, że sparaliżują mosty w Warszawie

Jak pisaliśmy w naTemat, Ostatnie Pokolenie opublikowało w serwisie "X" nagranie, na którym zapowiedziała blokowanie mostów w Warszawie. Jak słyszymy, to skutek zignorowania postulatów eko-aktywistów przez Donalda Tuska.

– 5 tygodni temu zanieśliśmy nasze postulaty do premiera. Daliśmy ultimatum. Albo je przyjmie, albo my przystąpimy do kampanii obywatelskiego oporu. Miał czas do wyborów samorządowych, jednak nic się nie stało – powiedziała jedna z organizatorek akcji.

Grupa aktywistów dała się poznać jeszcze na początku marca, zakłócając koncert w Filharmonii Narodowej. A jeszcze większe emocje wywołał protest w postaci oblania czerwoną farbą słynnej warszawskiej Syrenki.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.