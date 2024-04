P odczas II tury wyborów samorządowych doszło do poważnego incydentu w miejscowości Trzcianne w woj. podlaskim. Został tam potrącony kandydat na wójta. Co więcej, był w to zdarzenie zaangażowany inny kandydat. Sprawę bada policja.





Poważny incydent podczas wyborów na Podlasiu. Potrącono kandydata na wójta

redakcja naTemat

Podczas II tury wyborów samorządowych doszło do poważnego incydentu w miejscowości Trzcianne w woj. podlaskim. Został tam potrącony kandydat na wójta. Co więcej, był w to zdarzenie zaangażowany inny kandydat. Sprawę bada policja.