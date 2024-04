W nocy z niedzieli na poniedziałek 118 komisji wyborczych w Gdańsku podliczyło wszystkie głosy oddane w drugiej turze wyborów samorządowych 2024. Nie ma już żadnych wątpliwości. Z wynikiem 66 proc. zwyciężyła Aleksandra Kosiorek. I to ona, a nie Tadeusz Szemiota (34 proc.) obejmie stanowisko prezydenta Gdyni.

Niedziela 21 kwietnia upłynęła pod znakiem drugiej tury wyborów samorządowych. W Gdyni od początku większe szanse na wygraną dawano Aleksandrze Kosiorek, która odniosła zwycięstwo w pierwszej turze. Wówczas przekonała do siebie 34,43 proc. wyborców. Do drugiej tury i ostatecznej walki o fotel prezydenta Gdyni z wynikiem 25,85 proc. głosów wszedł Tadeusz Szemiot. Co ciekawe, dopiero trzeci wynik uzyskał wówczas dotychczasowy prezydent miasta Wojciech Szczurek, który w ratuszu rządził od 1998 roku.

Pomoc Dulkiewicz nie pomogła. Kandydat KO poległ w Gdyni

Przed drugą turą wyborów samorządowych w Gdyni Tadeusz Szemiot mógł liczyć na duże wsparcie innych samorządowców w regionie. Głos poparcia kandydata Koalicji Obywatelskiej płynął m.in. z ratusza.

– W niedzielę, 21 kwietnia, głosuję na Tadeusza Szemiota. Jest wieloletnim gdyńskim radnym, doświadczonym samorządowcem, który rozumie, jak działa miasto. To osoba, która swoją wieloletnią pracą udowodniła, że kocha Gdynię. Spieraliśmy się w wielu sprawach, ale to normalne w demokracji – mówił w czwartek w specjalnym nagraniu Szczurek, dotychczasowy prezydent Gdyni.

Później wsparcie przyszło również z sąsiednich miast. Kandydata Koalicji Obywatelskiej poparła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a także prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Co ciekawe, oficjalne wsparcie pojawiło się dopiero w piątek 19 kwietnia, a decyzję o jego udzieleniu miał podjąć szef pomorskiej PO marszałek Mieczysław Struk. To jednak na nic się zdało, bo mieszkańcy Gdyni wybrali Aleksandrę Kosiorek.

Kim jest Aleksandra Kosiorek? Oficjalnie zostanie prezydentem Gdyni

Aleksandra Kosiorek sprawiła niemałą sensację już podczas pierwszej tury wyborów samorządowych. Uzyskując w nich wynik na poziomie 34,43 proc. głosów i przed niedzielą 21 kwietnia była główną kandydatką do zwycięstwa.

Jednak przed ostatecznym starciem, zarówno Kosiorek jak i Szemiot nie kryli zaskoczenia. Oboje byli bowiem gotowi na pojedynek z dotychczas urzędującym prezydentem Wojciechem Szczurkiem. Ostatecznie to kandydatka Gdyńskiego Dialogu okazała się bardziej przekonująca i to ona od kwietnia będzie prezydentem miasta.

Co wiemy o nowej pani prezydent? Jest prawniczką z tytułem radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie medycznym, ale od 2016 roku mocno angażuje się w życie społeczne. "Od tego czasu działam na rzecz nie tylko Gdyni, ale również na rzecz praw kobiet, praw osób wykluczonych oraz praw obywatelskich" – pisała na swojej stronie. Prywatnie jest żoną i matki dwójki dzieci.

"Spałam trzy godziny, ale obudziło mnie trzęsienie ziemi. Budzimy się w nowej Gdyni, pomimo że druga tura przed nami, pierwszy etap wygraliśmy. Wygrałam walkę o przyszłość naszego miasta. Dziękuję" – pisała po tym, jak weszła do drugiej tury wyborów samorządowych.

– Jak dotąd w żadnej z komisji nie wygrał Pan Tadeusz Szemiot, co nie zmienia tego, że jestem pełna nadziei na naszą współpracę po wyborach. Współpraca dla Gdyni jest konieczna – mówiła natomiast po ogłoszeniu częściowych wyników drugiej tury. Jej słowa cytował serwis trojmiasto.pl.