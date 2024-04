Krzysztof Kukucki z Nowej Lewicy będzie nowym prezydentem Włocławka. Zastąpi rządzącego miastem od dziesięciu lat Marka Wojtkowskiego z Platformy Obywatelskiej. Takie rozstrzygnięcie II tury wyborów samorządowych niesie za sobą zmiany również w parlamencie oraz rządzie.

Wybory we Włocławku. Krzysztof Kukucki wygrywa II turę Fot. TOMASZ KWASEK/REPORTER, Wojciech Olkusnik/East News

W II turze wyborów samorządowych we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) na Krzysztofa Kukuckiego z Nowej Lewicy zagłosowało 14 460 mieszkańców miasta, co pozwoliło mu uzyskać wynik na poziomie 56,28 procent.

Tym samym z prezydenckim fotelem żegna się walczący o reelekcję Marek Wojtkowski startujący z komitetu Koalicji Obywatelskiej. Z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że zdobył on 11 232 głosów (43,72 procent).

W pierwszej turze również lepszy był Kukucki (41,4), który wszedł do decydującego starcia z dużą przewagą nad Wojtkowskim (29,88 proc.).

Co ciekawe, wygrywając II turę wyborów prezydenckich we Włocławku, Krzysztof Kukucki uzyskał o 17 głosów mniej, niż 7 kwietnia, paradoks ten jednak łatwo można wytłumaczyć dużo niższą frekwencją w dogrywce.

Po zwycięstwie Krzysztofa Kukuckiego we Włocławku potrzebne będą wybory do... Senatu

Zwycięstwo Krzysztofa Kukuckiego w wyborach na prezydenta Włocławka niesie za sobą zmiany nie tylko w miejscowym ratuszu, ale też parlamencie. Polityk Nowej Lewicy jest bowiem senatorem XI kadencji.

W październikowych wyborach Kukucki startując w ramach paktu senackiego z ramienia Nowej Lewicy zdobył w okręgu 13 (obejmuje między innymi Włocławek) 82 899 głosów. Pod koniec 2023 roku objął mandat, z którego teraz zrezygnuje.

Oznacza to, że we Włocławku a także kilku sąsiednich powiatach (aleksandrowski, lipnowski, radziejowski) konieczne będzie zorganizowanie wyborów uzupełniających do Senatu.

Sukces Kukuckiego we Włocławku oznacza także zmiany w składzie rządu Donalda Tuska. Polityk Nowej Lewicy od stycznia 2024 roku jest bowiem sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

QUIZ: Jak dobrze znasz skład nowego rządu Donalda Tuska?

Kim jest Krzysztof Kukucki, nowy prezydent Włocławka?

Krzysztof Kukucki ma 43 lata. Z wykształcenia jest politologiem. Skończył studia o specjalności Integracja Europejska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dodatkowo zaliczył też dwa kierunki podyplomowo.

W latach 2008 – 2015 r. pełnił kierowniczą funkcję w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Włocławku. Później pracował w międzynarodowej korporacji zajmującej się produkcją opakowań dla branży spożywczej i farmaceutycznej.

Związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W 2010 roku po raz pierwszy zdobył mandat miejskiego radnego, sukces ten powtórzył w roku 2014 oraz 2018. Przed końcem swojej drugiej kadencji i na początku trzeciej był przewodniczącym rady miasta.

W 2018 roku Krzysztof Kukucki po raz pierwszy ubiegał się o fotel prezydenta Włocławka. Wybory przegrał, ale kilkanaście miesięcy później i tak wszedł do zarządu miasta. Prezydent Marek Wojtkowski powierzył mu stanowisko swojego zastępcy. W ratuszu Kukucki odpowiadał między innymi za mieszkalnictwo.