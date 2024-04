Spears nie przestaje szokować. Gwiazda aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie. Publikuje tam jednak często swoje roznegliżowane kadry. Tym razem było podobnie. Britney przed obiektywem wykonała "gorący taniec" w skąpym bikini.

Britney Spears znów pokazała na Instagramie za dużo? Fot. zz/XPX/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

W życiu Spears działo się już naprawdę wiele. W 2021 roku udało jej się uwolnić spod kurateli ojca, do którego trafiały wszystkie zarobione przez nią pieniądze. Była ubezwłasnowolniona od 2008 roku.

Ostatnimi czasy jej aktywność na Instagram budzi duże emocje, zarówno wśród jej fanów, jak i dziennikarzy. Poza odważnymi zdjęciami piosenkarka często wrzuca również filmiki taneczne, losowe zdjęcia z internetu, a nawet screeny z tapety na telefonie. Nierzadko prawie takie same filmiki są zamieszczone dwukrotnie, dosłownie jeden za drugim.

Nowe wideo Britney Spears. Znów w skąpym bikini

W najnowszym poście Britney dodała filmik, na którym pręży się przed obiektywem. Jest bardzo zaangażowana w swój taniec. "Ostatniego wieczoru" – wspomniała w opisie. W tle widać porozrzucane ubrania. Ona sama ma na sobie bikini i "panterkowy" top.

To samo wideo upubliczniła w dwóch wpisach. Fani mogą się zastanawiać, co dzieje się z Britney, która nie przestaje wrzucać odważnych ujęć. Choć teraz miała coś na sobie, to często zdarza się, że wrzuca także zupełnie nagie zdjęcia.

Swego czasu w naTemat pisał o tym Paweł Mączewski. Przyznał, że niełatwo ocenić, w jakim celu artystka publikuje tego rodzaju treści. "Ciężko więc stwierdzić, czemu tym razem ma służyć ten negliż – czy jest to celebracja nagiego kobiecego ciała, jakiś zawoalowany quasi-feministyczny manifest, czy może cyniczna próba zdobycia atencji".

Fani Spears zaczęli się nawet zastanawiać, czy aby na pewno to Britney prowadzi swoje konto na Instagramie. "To czysty chaos. (...) Przeglądając profil gwiazdy, ma się momentami wrażenie, że prowadzi je dziecko, zresztą Britney sama jest w publikowanych filmikach po dziecinnemu radosna, pełna życia i entuzjastyczna" – komentowała wcześniej dziennikarka naTemat.pl Ola Gersz.