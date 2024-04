Słynny generał odpowiada na zaczepkę żołnierki Schreiber. Wystarczyło jedno zdanie o regulaminie

Generał Roman Polsko postanowił odpowiedzieć na zaczepkę żołnierki Marianny Schreiber, której z kolei nie przypadły do gustu jego wypowiedzi w naszym tekście na temat jej służby wojskowej. Dowódca w stanie spoczynku podsumował jej wywody jednym krótkim i bardzo wymownym zdaniem.

Słynny generał odpowiada na zaczepkę Schreiber. Mocny wpis. Fot. MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Jak informowaliśmy, Marianna Schreiber wróciła na poligon, gdzie odbywa szkolenia wojskowe. Jej relacje z tego, co tam robi, skomentował w rozmowie z naTemat.pl gen. Roman Polko.

– Pani Schreiber jest podczas szkolenia wojskowego, które nie jest po to, żeby je relacjonować, czy wręcz nawet ośmieszać. Nie chcę się z niej wyśmiewać, bo jako początkujący żołnierz-rekrut też popełniałem błędy. Tyle że ja tego nie relacjonowałem – powiedział naszej redakcji znany wojskowy.

Słynny generał odpowiada na zaczepkę Schreiber. Wymowa riposta

Te słowa nie przypadły jej ewidentnie do gustu, gdyż dodała w tej sprawie w serwisie X bardzo obszerny wpis. "Szanowny Panie Generale (w spoczynku) Romanie Polko nie ukrywam, że zrobiło mi się bardzo smutno po Pańskiej wypowiedzi na mój temat. Nie tylko dlatego, że jest ona obraźliwa dla mnie, ale przede wszystkim dlatego, że jest ona niesprawiedliwa" – zaczęła swój wywód Schreiber.

Jak wskazała, "jako żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej wykonuję dokładnie te same czynności i zadania co moi koledzy i koleżanki – i oczekuję, że na podstawie właśnie tego będę oceniana, a nie na podstawie tego czy jadąc na wakacje, wrzucę zdjęcie w kostiumie, czy jako zawodnik MMA będę walczyła w oktagonie".

Potem celebrytka postanowiła uderzyć w byłego dowódcę GROM. "W przeciwieństwie do Pana, którego kariera po odejściu do rezerwy bardziej przypominała medialne show niż osobę, która poświęca swój czas na rzecz obronności Ojczyzny (prowadzenie reality show, branie udziału w reality show itd.) ja w WOT staram się podnosić swoje kwalifikacje jako żołnierza" – podkreśliła.

Przypomniała też, że łączy służbę wojskową z innym obowiązkami jak m.in. treningi MMA, praca na uczelni i bycie samotną matką.

Gen. Polko wytknął Schreiber istotny błąd

W dalszej części wpisu życzyła Polko "jako żołnierzowi na emeryturze (...) dużo spokoju i więcej szacunku do kobiet żołnierek, bo być może to właśnie one kiedyś uratują Panu życie". "Ganienie kogoś za miłość do własnej Ojczyzny i aktywne angażowanie się na jej rzecz – nie przystoi – tym bardziej OSOBIE, która kiedyś z wojskiem miała dużo wspólnego" – podsumowała.

Co ciekawe, na jej wpis zareagował sam gen. Polko. "W "stanie spoczynku" po ukończeniu 63 lat, a do tego czasu "w rezerwie". Art. 5. Ustawy o Obronie Ojczyzny" – wskazał jej błąd. Wojskowy urodził się 8 listopada 1962 roku – zatem obecnie ma 61 lat.

W rozmowie z naTemat.pl były dowódca GROM zwracał także uwagę, że działalność Schreiber jest często kontrowersyjna. Chodzi o to, że celebrytka w ostatnich latach zdążyła bowiem założyć partię polityczną, prowadzić własne programy, brać udział w patogalach, a także zaliczyć medialne rozstanie z politykiem PiS Łukaszem Schreiberem.

