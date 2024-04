Najlepszy wynik zrobią pewnie eurosceptycy... Sprawdź, co naprawdę wiesz o UE

Jakub Noch

1 maja 2024 roku Polska będzie obchodziła już 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Choć wielu sceptyków od dawna wieszczy Wspólnocie upadek, integracja z roku na rok postępuje, a do grona państw członkowskich chcą zapisać się kolejni chętni. Zarówno euroentuzjaści, jak i eurosceptycy często żyją jednak w nie do końca prawdziwym wyobrażeniu o tym, czym jest UE. A czy Ty znasz odpowiedzi na te podstawowe pytania?