"Fakty" TVN donoszą, że zarząd Platformy Obywatelskiej miał podjąć decyzję o tym, kto zajmie pierwsze miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. W środę kandydatury ma zatwierdzić Rada Krajowa. Ujawniono też nieoficjalnie, że "biorące" pozycje na listach otrzyma kilku ministrów. Oto nazwiska.

Ujawniono "jedynki" Koalicji Obywatelskiej w wyborach do PE. Jest i kilku ministrów... FOT. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Według "Faktów" w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Ujawniono "jedynki" Koalicji Obywatelskiej w eurowyborach

Niedawno media zelektryzowała również wiadomość, że w eurowyborach nie wystartuje były przewodniczący PE, Jerzy Buzek. Z drugiej strony, na listach KO ma pojawić się europoseł Lewicy. Łukasz Kohut ma startować z trzeciego miejsca.

Okazuje się, że w stolicy i okolicznych powiatach "jedynką" KO na listach do Parlamentu Europejskiego ma być Kierwiński. Na jednej liście ma mu towarzyszyć także była prezydentka Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. W pozostałej części województwa mazowieckiego najlepszą pozycję ma dostać Andrzej Halicki.

W województwie świętokrzyskim i małopolskim listę KO otwierać ma Sienkiewicz. Budka z kolei ma być "numerem jeden" w śląskim. Jeżeli ministrowie KO uzyskają mandaty eurodeputowanych, zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, odejdą z jego gabinetu. Oto pozostałe koalicyjne "jedynki":

województwo lubelskie –Marta Wcisło;

województwo dolnośląskie i opolskie –Bogdan Zdrojewski;

województwo pomorskie –Janusz Lewandowski;

województwo zachodniopomorskie i lubuskie – Bartosz Arłukowicz;

województwo wielkopolskie – Ewa Kopacz;

województwo podkarpackie – Elżbieta Łukacijewska;

województwo łódzkie – Dariusz Joński;

województwo warmińsko-mazurskie – Jacek Protas;

województwo kujawsko-pomorskie – Krzysztof Brejza.

Wyciekły też "jedynki" Kaczyńskiego

PiS również dopina proces układania list wyborczych do europarlamentu. Choć formalnie nie zatwierdzono jeszcze kandydatów, według Onetu część nazwisk ma być już przesądzona. Startować mają m.in.: Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Daniel Obajtek i Jacek Kurski.

Wirtualna Polska ustaliła, że Kamiński ma kandydować z województwa lubelskiego, gdzie przewodniczącym zarządu PiS jest Przemysław Czarnek. To właśnie on przedkłada kierownictwu partii ustaloną z władzami regionu listę kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Według WP, w poniedziałek odbyło się zebranie lubelskiego zarządu PiS, na którym zaakceptowano projekt listy Czarnka. Z ustaleń portalu wynika, że na jej szczycie znajduje się nie kto inny, jak Mariusz Kamiński. – Mariusz kandyduje, jest na listach – potwierdził informator redakcji.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami WP, Macieja Wąsika na mazowieckie listy PiS miał rekomendować Marek Suski. Poseł z samego rdzenia partii Jarosława Kaczyńskiego przewodniczy mazowieckiemu zarządowi PiS. Suski nie chciał jednak potwierdzić tych doniesień, mówiąc dziennikarzom, że kandydaci zostaną zaprezentowani na zebraniu Komitetu Politycznego partii.

To jednak nie wszystko, bo o miejsce w Parlamencie Europejskim Wąsik miał rywalizować z Adamem Bielanem. Obecny europoseł kandydowanie z Mazowsza ma zagwarantowane w umowie koalicyjnej z Prawem i Sprawiedliwością. Z nowych informacji Onetu wynika, że to Bielan ma być pierwszy na liście, a Wąsik drugi. Jego kandydatura została ponoć osobiście zaakceptowana przez Kaczyńskiego, pomimo wielu głosów sprzeciwu wewnątrz PiS.