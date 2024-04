Niemieccy eksperci sprawdzili i przestrzegają. U nas w maju ma być to samo

Sytuacja w Europie ostatnimi czasy nieco się uspokoiła, a można powiedzieć, że nawet poprawiła. Czy będziemy tym cieszyć się jednak przez dłuższy okres? W tej sprawie właśnie wypowiedzieli się niemieccy eksperci, którzy jednoznacznie wskazują, co cały nasz region czeka w maju 2024 roku.

Dla wielu Europejczyków tegoroczny kwiecień to miesiąc do zapomnienia. Najpierw uderzyła w nas fala nadzwyczajnego ciepła, która nawet sceptykom dobitnie dała do myślenia w sprawie kryzysu klimatycznego.

Następnie przyszły tygodnie chłodu, deszczów, burz, miejscami gradobić, a w górach nieco już uciążliwych o tej porze roku opadów śniegu. Dopiero kilka ostatnich dni to normalna, przyjemna wiosna.

Prognoza pogody na maj 2024 roku. Niemcy przestrzegają przed suszą i odchyleniem od norm

A co nas czeka w maju 2024 roku? W tej sprawie wypowiedzieli się niemieccy synoptycy z renomowanego serwisu Wetter.com. "Europejski model pogodowy ECMWF wskazuje ujemne regionalne odchylenia w zakresie opadów. Chociaż sporadycznie mogą wystąpić deszcze lub silne burze, ogólnie maj będzie prawdopodobnie zbyt suchy" – wynika z ich najnowszej analizy.

Niemcy przyjrzeli się jednak także danym z amerykańskiego modelu NOAA i one również wskazują na to, że tegoroczny maj w naszych nadodrzańskich stronach upłynie pod znakiem deficytu opadów. Problem z rozpoczynającą się suszą szczególnie zauważalny ma być w pasie północnym od Dolnej Saksonii, Hamburga, przez Pomorze Zachodnie po Gdańsk.

Klimatyczni denialiści argumentów przemawiających za tym, że wszystko jest w porządku, nie dostaną też, jeśli chodzi o dane na temat temperatury w maju. Oba wspomniane modele synoptyczne zgodnie zapowiadają, iż w piątym miesiącu 2024 roku średnia temperatura będzie istotnie wyższa od normy wieloletniej, czyli 12,1 stopnia Celsjusza.

Jak przypominają Niemcy, w ubiegłym roku odchylenie to wynosiło plus 2,3 stopnia. Do tego były tak ekstremalne dni jak 20 maja 2023 roku, gdy w Ohlsbach w Badenii-Wirtembergii odnotowano rekordowo wysoką temperaturę – 33,7 stopnia. Tamtej szalonej klimatycznie doby tylko "nieco lepiej" było po wschodniej stronie Odry – w Szczecinie odnotowano 27 stopni.

"Zimni ogrodnicy" i Zimna Zośka" w 2024 roku mogą nie nadejść. Wszystko przez zmiany klimatyczne

Specjaliści z Wetter.com na podstawie danych państwowego Deutscher Wetterdienst (DWD) wypowiedzieli się także na temat zmory rolników i ogrodników, czyli zjawiska, które w Niemczech ma nazwę "Die Eisheiligen", a w Polsce mówi się o nim jako o "Zimnych ogrodnikach" i "Zimnej Zośce". Chodzi o powracającą prawie co roku falę silnych przymrozków występujących pomiędzy 11 a 15 maja.

"Nie można wykluczyć, że w przyszłości arktyczne powietrze polarne napłynie do Europy Środkowej w samą porę na 'Zimnych ogrodników'. Jednakże w czasach zmian klimatycznych występowanie znacznych napływów zimnego powietrza wraz z przymrozkami stale maleje. W południowych Niemczech prawdopodobieństwo tego wynosi nawet mniej niż 50 proc." – wyjaśniono.

