Zendaya opowiedziała o spotkaniu ze Świątek. Zdradziła, w czym są podobne

Zendaya, którą możemy obecnie oglądać w kinach w filmie "Challengers" wyreżyserowanym przez Lukę Guadagnino, zabrała w wywiadzie głos na temat swojego spotkania z polską rakietą, Igą Świątek. Jedna z najbardziej obiecujących gwiazd w Hollywood zdradziła, co łączy ją z tenisistką.

Zendaya opowiedziała o spotkaniu z Igą Świątek podczas WTA 1000 w Indian Wells. Fot. CLIVE BRUNSKILL / Getty AFP / East News

Zendaya opowiedziała w wywiadzie o poznaniu Igi Świątek

Zendaya miała okazję poznać Igę Świątek po wygraniu przez nią finału turnieju WTA 1000 w Indian Wells w stanie Kalifornia. Po odebraniu trofeum Polska zrobiła sobie zdjęcie z amerykańską aktorką, która razem z partnerem Tomem Hollandem ("Spider-Man: Bez drogi do domu") podziwiała jej wygrane spotkanie z trybun.

"Co się właśnie wydarzyło? Dziękuję Zendayo za bycie uprzejmą, zabawną i uważną" – napisała Świątek na Instagramie. Do relacji na InstaStories dodała zdjęcie u boku 27-letniej aktorki.

Zendaya również postanowiła pozachwycać się spotkaniem z polską tenisistką. "To była czysta przyjemność móc cię poznać i oglądać, jak grasz. Ogromne gratulacje" – dodała gwiazda kina.

W wywiadzie z Eurosportem, spółką zależną od Warner Bros. Discovery, odtwórczyni roli Rue w popularnym serialu "Euforia" zdradziła więcej szczegółów na temat rozmowy ze Świątek. Została zapytana o to, co łączy tenis z aktorstwem.

– Ona zapewne powiedziałaby to samo o mojej pracy, ale kiedy ją oglądam, nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest, gdy jesteś na korcie i patrzy na ciebie tyle osób, a ty musisz dać z siebie wszystko, pozostać w skupieniu. Jesteśmy podobne, choć to zupełnie inne światy. (...) Mam do tego szacunek – stwierdziła.

O czym jest film "Challengers" z Zendayą?

Przypomnijmy, że w "Challengers" Zendaya gra byłą tenisistkę Tashi, która w wyniku kontuzji musi pożegnać się z karierą. Bohaterka zostaje więc trenerką swojego męża Arta (Mike Faist z musicalu "West Side Story"), który szykuje się na mecz z ex-przyjacielem i dawnym kochankiem jego żony - Patrickiem (w tej roli obsadzono Josha O'Connora, czyli księcia Karola z serialu "The Crown").

Film włoskiego reżysera "Tamtych dni, tamtych nocy" i "Do ostatniej kości" opowiada o trójkącie miłosnym młodych tenisistach, którzy poza pożądaniem mierzą się ze sportową adrenaliną.

Śmiało można powiedzieć, że pierwsze recenzje "Challengers" są zachwycające. Krytycy podkreślają, że Zendaya, Faist i O'Connor dali popis godny (przynajmniej) nominacji do Oscara.

Jak pisaliśmy wcześniej, postać grana przez gwiazdę "Diuny" opisano jako femme fatale, która ma szansę iść w ślady Julii Roberts z "Pretty Woman" - hollywoodzka gwiazda za występ u Garry'ego Marshalla została nominowana w 1991 roku do nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Na portalu branżowym Rotten Tomatoes "Challengers" może pochwalić się 96 proc. pozytywnych opinii z 56 dotychczas opublikowanych recenzji. Film można oglądać w kinach od 26 kwietnia.

