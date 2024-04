Z każdym rokiem w mediach pojawia się coraz więcej informacji o księżach karanych za wykorzystywanie nieletnich. Sąd w Zamościu wydał właśnie wyrok w sprawie sięgającej 2012 roku. 17-latka idąc na film, nie wiedziała, co zrobi jej katecheta. Jarosław Z. postanowił wykorzystać nastolatkę.

W sierpniu 2012 roku 17-latka udała się na wspólne oglądanie filmu z księdzem Jarosławem Z. 28-latek był jej katechetą. Razem udzielali się również w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży (KSM), więc znała go dość dobrze. Jednak podczas tamtego wieczoru pod pretekstem masażu duchowny zaczął dotykać jej piersi i pośladków.

Ksiądz z Biłgoraja oskarżony o molestowanie. Sąd w Zamościu wydał wyrok

Choć od zdarzeń w Biłgoraju minęło wiele lat, dziewczyna nie od razu powiadomiła o zajściu organy ścigania. Zdecydowała się na to dopiero w 2021 roku. Później prokuratura zdecydowała o skierowani do sądu aktu oskarżenia przeciwko księdzu. Jarosław Z. usłyszał zarzut doprowadzenia podstępem 17-latki do poddania się "innej czynności seksualnej".

Reakcja kurii była wówczas dość szybka. Wobec księdza wszczęto odrębne postępowanie wyjaśniające. Duchowny został również odsunięty od posługi kapłańskiej. Dodatkowo eucharystię mógł sprawować jedynie prywatnie.

Po miesiącach śledztwa w sprawie zapadł wyrok. W 2023 roku Sąd Rejonowy w Biłgoraju uznał Jarosława Z. za winnego. Postanowienie było jednak nieprawomocne. Dlatego 26 kwietnia decyzję w tej sprawie podjął Sąd Okręgowy w Zamościu.

Ten podtrzymał wyrok sądu niższej instancji, uznając księdza za winnego. Mężczyzna musi teraz pokryć koszty postępowania, ale to nie wszystko. Jarosław Z. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, ma również zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonej. Ponadto wypłaci jej 10 tys. zł nawiązki. Dodatkowo duchowny otrzymał 5-letni zakaz wykonywania prac związanych z wychowaniem nieletnich.

Konsekwencje orgii w Dąbrowie Górniczej. Jest reakcja Watykanu

Na wyrok nadal czeka ksiądz Tomasz Z., który przed rokiem zorganizował szeroko komentowaną orgię na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Duchowny usłyszał cztery zarzuty. Jak informowała prokuratura "trzy z nich dotyczą przestępstw opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani i związane są z udzielaniem narkotyków, w tym jedno powiązane jest z przestępstwem przeciwko wolności seksualnej.

– Czwarty dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia – przekazał w rozmowie z WP prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Na skandal w Dąbrowie Górniczej zareagował również papież. Diecezja Sosnowska, do której należy słynna parafia, ma nowego biskupa. Decyzją Franciszka został nim biskup Artur Ważny. Posługę rozpocznie 22 czerwca.

– Taki termin kanonicznie jest już możliwy i myślę, że uda się nam w tym dniu zrobić ingres do katedry w Sosnowcu. Wydaje się, że to dobry czas, bo już są pewne prace wykonane i w czerwcu można łatwo zgromadzić większą ilość pasterzy – mówił bp Ważny na łamach Vatican News.