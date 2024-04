Tusk z samego rana ostrzegł Polaków. Padło zdanie o PiS i Kaczyńskim

Donald Tusk w niedzielę z samego rana opublikował wpis, który nawiązuje do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Premier ostrzegł Polaków przed działaniami PiS i przypomniał słowa Jarosława Kaczyńskiego.

Donald Tusk w nowym wpisie nawiązał do wyborów do PE Fot. Jacek Dominski/REPORTER

"Kaczyński wczoraj o Europie: 'Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu NIE, ale nie mówimy NIE, bo jesteśmy dzisiaj na TAK'. Wszyscy się śmieją, a powinni się bać. 'Dzisiaj na tak', dzień po wyborach ruszą z proputinowskimi partiami rozwalać Unię. Bo zabrakło Twojego głosu" – napisał Donald Tusk.

W ten sposób premier prawdopodobnie mobilizuje Polaków do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już 9 czerwca.

Wcześniej szef rządu wytknął zaskakujące działanie Mateuszowi Morawieckiemu. "Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie?" – dopytywał Tusk.

W swoim poście nawiązał do obecności Morawieckiego na konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC w Budapeszcie, którą organizuje węgierski Fidesz.

Już wiadomo, że najbliższe wybory będą w pewnym sensie symboliczne. Z PE żegna się Jerzy Buzek, któremu deputowani zgotowali ostatnio godne pożegnanie: na stojąco i wśród burzy braw. Były premier, który spędził w Brukseli 20 lat, ogłosił, że nie będzie się po raz kolejny ubiegać o mandat europosła.

A jak na czerwcowe wybory szykuje się PiS? Jarosław Kaczyński w "Magazynie Anity Gargas" niedawno posłużył się wymownym przykładem, który wskazuje, że jego ugrupowanie stawia wszystko na jedną kartę.

– Te listy, które układamy do europarlamentu, no to będą, jak to się mówi, listy śmierci. Wszystko, co mocne będzie tam włożone, ale oczywiście przy przyjęciu pewnych realiów – wyjaśniał lider PiS. Jak zapewniał, nie jest zwolennikiem polexitu.

Jego zdaniem mechanizm stałej współpracy państw europejskich w sferze gospodarczej jest bardzo potrzebny i bardzo pożyteczny. – Tylko że ten podział korzyści z tego musi być jednak podziałem sprawiedliwym, a nie radykalnie niesprawiedliwym – dodał.

