"15 km od naszej granicy". Niepokojący wpis Tuska po kolejnym ataku Rosji

Rosja przeprowadziła kolejne ataki w Ukrainie. Tym razem pociski spadły niedaleko polskiej granicy. Zareagował na to Donald Tusk, który przy okazji wytknął Mateuszowi Morawieckiemu jego ostatnie decyzje.

Donald Tusk ostro zareagował na działania Mateusza Morawieckiego Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

"Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie?" – napisał w serwisie X Donald Tusk.

Premier nie musiał długo czekać na odpowiedź, bo Mateusz Morawiecki postanowił zareagować. "Jest Pan nędznym propagandystą, który jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się dziś na Ukrainie" – zwrócił się na wstępie do szefa rządu.

"W czasie, gdy realizowaliście reset z Rosją oni się zbroili i szykowali plany zniszczenia Ukrainy. Tak mocno spaliście w Europie, że Niemców trzeba było budzić przez kilka dni po wybuchu wojny. Gdyby nie polski rząd w lutym 2022 roku to Ukraina mogła upaść" – dodał polityk PiS.

Tusk w swoim poście nawiązał do obecności Morawieckiego na konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC w Budapeszcie, którą organizuje węgierski Fidesz.

"Mówiłem na niej o tym, jak ważną i potrzebną Europie siłą jest konserwatyzm. Musimy go odkryć na nowo. Zarówno w kontekście bliskich wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak i nieco dalszej perspektywie - przyszłości naszego kontynentu oraz nowego porządku świata" – podkreślał wcześniej były szef rządu PiS.

Morawiecki chwalił się zdjęciami, pokazał też specjalne wideo z fragmentem swojego przemówienia w języku angielskim.

"(...) Cieszę się, że wielu obecnych na spotkaniu działaczy z całego świata rozumie, że sprawdzone, konserwatywne wartości to najlepszy wybór dla naszej wspólnej przyszłości" – przekonywał Morawiecki.

W spotkaniu CPAC wzięli udział przedstawiciele amerykańskiej Partii Republikańskiej, a także m.in. premier Gruzji Irakli Kobachidze, lider holenderskiej prawicowo-populistycznej Partii Wolności (PVV) Geert Wilders oraz byli premierzy Słowenii i Australii, Janez Jansza i Tony Abbott.