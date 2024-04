W "TzG" wprowadzono zakaz dla mediów. "Czuć było, że ta afera wisi w powietrzu" [TYLKO U NAS]

Pomimo głośnej afery związanej z Dagmarą Kaźmierską "Taniec z Gwiazdami" trwa w najlepsze. Za nami półfinał tanecznego show Polsatu, podczas którego stacja po cichu zdecydowała się na pewien zaskakujący krok. Otóż wpuszczonym na plan dziennikarzom... zakazano pytać o "Królową Życia".

Szokujący krok Polsatu. Dziennikarze na 'TzG' nie mogli pytać o Kaźmierską Fot. VIPHOTO/East News

Udział Dagmary Kaźmierskiej w programie "Taniec z Gwiazdami" Polsatu od samego początku wywoływał liczne kontrowersje. O tym, że gwiazda "Królowych Życia" ma za sobą kryminalną przeszłość wiedział niemalże każdy. Ona sama nawet opisała ją w dwóch książkach.

Przypomnijmy, że Kaźmierska była skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Niestety przeszłość "Królowej Życia" ponownie ją dogoniła. Oliwy do ognia dolał artykuł portalu Goniec.pl, w którym ujawniono sądowe akta sprzed lat.

Jak informowaliśmy wcześniej, po ujawnieniu nowych faktów z przeszłości Kaźmierskiej Polsat zdecydował się podjąć radykalne kroki. Z ramówki i platformy Polsat Box Go usunięto program "Dagmara szuka męża", a dodatkowo gwiazda ma nie być zaproszona na finałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami".

Podczas półfinału produkcja nie wspomniała o Dagmarze Kaźmierskiej i zamieszaniu, które wokół niej wybuchło. Zupełnie inaczej było jednak w kuluarach. Dziennikarze zostali postawieni w niekomfortowej sytuacji, gdyż wprowadzono im zakaz zadawania pytań na temat byłej uczestniczki programu.

Szokujący krok Polsatu. Podczas "TzG" wprowadzono zakaz pytań o Kaźmierską

W minioną niedzielę odbył się półfinał tanecznego show Polsatu. Jak co odcinek, nie mogło zabraknąć mediów, w tym również naszej redakcji. Choć myśleliśmy, że nic już nie zaskoczy, to produkcja "Tańca z Gwiazdami" zdecydowała się na zaskakujący krok.

Tuż przed rozpoczęciem półfinałowego odcinka produkcja poinformowała dziennikarzy, że nie będą mogli zadawać gwiazdom pytań o Dagmarę Kaźmierską i aferę z jej udziałem. Dlaczego? W ten sposób chciano uniknąć wprowadzenia niekomfortowej atmosfery.

– Osoby odpowiedzialne za PR "Tańca z gwiazdami" poinformowały nas, że nie możemy rozmawiać z gwiazdami o Dagmarze Kaźmierskiej. Zostało nam przekazane, że "gwiazdy tutaj nie są niczemu winne" i że cała odpowiedzialność spoczywa na produkcji – relacjonuje dziennikarka naTemat, która była obecna na planie podczas półfinałowego odcinka programu.

Wspomniano, że jest taka prośba, żebyśmy nie rozmawiali o Kaźmierskiej, bo gwiazdy mogą mieć inne zdanie, a chodzi tak naprawdę o odpowiedzialność produkcji. Usłyszeliśmy, że gwiazdy nie są tu niczemu winne, bo tak naprawdę to produkcja mogła wyciągnąć te akta wcześniej.

– Jeśli chodzi o pilnowanie, to nie było to aż tak odczuwalne, ale myślę, że jeśli zaczęłoby się rozmowę na ten temat, to uczestnicy odmówiliby komentarza. Czuć było, że ta afera wisi w powietrzu – podsumowuje nasza reporterka.